Nebe nemá hranice, říká hvězda letošní Aviatické pouti Felix Baumgartner

Seskok z výšky:

39 044 metrů

Nejvyšší dosažená rychlost: 1 342,8 km/hod (Mach 1,24)

Délka trvání volného pádu: 4:19 min

Délka volného pádu:

36 529 metrů

Celková délka seskoku:

9:03 minut

Na YouTubu 14. října 2012 jeho počínání sledovalo v přímém přenosu osm milionů lidí. Když zasalutoval a vrhl se ze stratosféry dolů, jeho tělo se dostalo do rotace a on jednu chvíli i zvažoval krizový scénář, který by jeho pokus o překonání rychlosti zvuku zhatil. Podařilo se mu nepříjemnou situaci zvládnout a překonal rekord svého mentora Josepha Kittingera, jež v roce 1960 seskočil z výšky 31 300 metrů. Baumgartnerovy rekordy o dva roky později překonal viceprezident Googlu Alan Eustace.