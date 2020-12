Resort Dolní Morava v nejistém roce zdražil a věří v brzký rozjezd sezony

„Věříme v co možná nejbližší termín zahájení sezony. Začátek nezáleží pouze na vládních nařízeních, ale také na počasí. Za ideálního scénáře bychom otevřeli areál nejpozději 19. prosince,“ řekl marketingový manažer resortu Dolní Morava Tomáš Drápal.

Přestože letošní lyžařská sezona bude v lecčems hodně zvláštní, v Dolní Moravě se nebáli sáhnout do ceníků a skipasy zdražit.

Ještě před třemi lety vyšel celodenní skipas dospělého lyžaře, který se mezi vánočními svátky vydal na sjezdovky pod Králický Sněžník, na 670 korun. Kdo využil výhod internetu a se slevovou kartou resortu si pořídil skipas online, dostal se dokonce na 570 korun.

Za tři roky se standardní cena pro stejné období zvedla o téměř 30 procent (860 korun), v případě online předprodeje rozdíl v cenách povyskočil o skoro 40 procent (790 korun).

Při pohledu do ceníků podražilo i rodinné jízdné. Zatímco rodina se dvěma dětmi zaplatila v sezoně 2017/2018 necelé dva tisíce korun, letos o Vánocích a o jarních prázdninách zaplatí 2 650 korun.

Pokud chce člověk ušetřit, nezbývá mu, než že se do resortu vydat nanejvýš do Štědrého dne, na konci sezony od 25. března nebo po většinu ledna mimo jarní prázdniny, kdy platí ceny pro hlavní, nikoliv top sezonu.

Pak se i v případě rodinného jízdného dostane na úroveň běžných loňských cen. Ovšem to platí za podmínky, že si skipasy koupí na internetu. (710 korun, resp. 2 180 za rodinné jízdné se dvěma dětmi).

Ceny jsou vykoupeny komfortem a nabídkou služeb, které jdou na Dolní Moravě rok co rok nahoru. A zatímco před třemi lety se lyžaři například velmi krkolomně dostávali mezi areály U Slona a Sněžník, dva roky už jsou obě střediska propojena. Navíc ještě loni šlo spíš o průsek v lesích, letos půjde o plnohodnotný sešup.

„Horní spojovací cesta si prošla během příprav na sezonu rozšířením, které z ní činí plnohodnotnou a bezpečně širokou sjezdovku. Zároveň bude opatřena novými bezpečnostními sítěmi, což ocení i rodiny s dětmi,“ uvedl Tomáš Drápal. Kombinace sjezdovek Slamník, Vyhlídková, Horní spojovací a Kamila měří celkem 3,1 kilometru.

Do investic se na Dolní Moravě s více než deseti kilometry sjezdovek nebáli jít ani letos. Miliony korun vlekaři nasypali do největší novinky, kterou je večerní lyžování na půlkilometrové sjezdovce Kamila. Pod umělým LED osvětlením si večerní lyžovačku budou lyžaři moci dopřát každé pondělí, středu, pátek a sobotu, a to od 18 do 21 hodin.

„Přes půl kilometru dlouhá sjezdovka střední obtížnosti patří v resortu mezi vůbec nejoblíbenější, a právě proto se stala první vlaštovkou, která do areálu přinese lyžování pod umělým světlem.

O dokonale osvětlenou pistu se postará 16 výkonných LED reflektorů rovnoměrně umístěných po obou stranách širokého svahu,“ dodal Drápal k večernímu lyžování, které vyjde dospělého na 370, v předprodeji na 350 korun.

Buková hora ceny nemění

Skiresort Buková hora s více než osmi kilometry sjezdovek v Červené Vodě a Čenkovicích nechává ceny skipasů na úrovni loňské sezony. Do velkých investic se zde ale nepouštěli.

„Máme za sebou revize a veškerou údržbu lanovek, vleků a zasněžovacího systému. Jelikož letos přemýšlíme nad každou korunou, investice jsme omezili na minimum. Zohledňují současnou situaci a vládní nařízení,“ sdělil Petr Toman ze skiresortu Buková hora.

Na Bukové hoře stejně jako jinde pevně doufají, že rozsah služeb bude s ohledem na vládní opatření zachován v co nejširším rozsahu. Se zasněžováním svahů začali minulou sobotu.

„Děláme všechno pro to, abychom byli připraveni, nikoliv překvapeni. Umíme si představit omezení počtu lyžařů na lanovce, což však povede k vytváření front. Lidé se pak budou rozhodovat, zda jim za to lyžování stojí.

Pak bychom vyhodnocovali, zda nebudeme zasněžovat jen hlavní sjezdovky, tedy na červenovodské straně Mlýnickou a na čenkovické straně Třebovskou nebo Svitavskou sjezdovku,“ řekl Petr Toman k zimní sezoně, která bude pro všechny velkou neznámou.

Ceny lyžování zůstávají na úrovni loňského roku i v příměstském areálu v Hlinsku nebo na Pekláku u České Třebové.