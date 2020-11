Skiareály vyhlížejí sezonu s obavami. Někde váhají, zda ji vůbec rozjíždět

Například majitel střediska Kaste Petříkov František Kaštyl zatím nerozhodl, zda se na vyhlášených sjezdovkách letos vleky rozjedou.

„Zaplatit statisíce za zasněžování bez jakékoli jistoty alespoň několikatýdenního provozu je hodně riskantní,“ tvrdí.

K tomu ještě v minulé sezoně přišel o velké peníze, když chystal republikový šampionát v jízdě na boulích, a ztrátu potřebuje dohnat.

„Tehdy bylo potřeba vyrobit spoustu dalšího sněhu, aby se daly na svahu udělat pořádné boule. Byla kolem toho spousta práce a stálo to hodně peněz. Vše jsme připravili, ale do toho přišla koronavirová omezení, šampionát se neodjel a peníze byly pryč,“ říká Kaštyl.

Podle něj také hrozí, že se nakazí někdo z personálu. „To by znamenalo řadu lidí do karantény a taky asi konec. Těch nejistot je tolik, že vážně přemýšlím, jestli do toho vůbec jít,“ vysvětluje.

Většina areálů se však připravuje na sezonu jako obvykle. Vlekaři napjatě čekají, jaké připraví vláda s ministerstvem zdravotnictví a hygieniky omezení pro provoz horských středisek. O podmínkách za areály vyjednává Asociace horských středisek ČR.

„Zimní provoz určitě bude, jde jen o míru omezení, která mohou nastat a budou komplikovat střediskům život,“ říká šéf asociace Libor Knot.



Podle něj bude základem dodržování rozestupů, dezinfekce a omezený stravovací provoz. „S tím si střediska poradí. Mnohem horší by bylo nucené omezování počtu návštěvníků. To už by byl velký zásah do ekonomiky,“ doplnil Knot.

Obyčejný vlek je teď výhoda

Třeba v Branné na Šumpersku se zasněžuje už několik dní. Majitel areálu Proskil Rostislav Procházka by chtěl zahájit sezonu už o prvním prosincovém víkendu, jako už tradičně na jednom z prvních míst v republice. Jde totiž o menší středisko, které nemusí vyrábět ohromná kvanta technického sněhu.

„Připravujeme se se vším všudy, takže pokud to jde, foukáme naplno,“ sdělil Procházka.

Ten počítá s nutností časté dezinfekce a s rozestupy lyžařů před turnikety. Do zimy bude také připraveno výdejové okénko u restaurace pod vlekem.

„To všechno je v pohodě a nějak to zvládneme. Pokud nám ale řeknou, že na dvojsedačkové lanovce mohou být spolu jen příslušníci rodiny a jinak se může jezdit po jednom, tak nevím, jak by se to dělalo. To bychom museli každého legitimovat, což je nereálné,“ přemítá.

Jako výhodu teď vidí obyčejné vleky. „Tam se rozestupy dodržují nejlíp. Myslím si, že část provozu se z lanovky přesune na jinak méně vytížený vlek,“ dodal.

Větší areály, větší problémy

Pokud vláda omezí počet návštěvníků, bude to zřejmě problém hlavně pro velká střediska, zatímco menší tolik zasáhnout nemusí. Alespoň to tvrdí majitel střediska Miroslav v Lipové–lázních Miloš Hladký.

„Například poloviční omezení kapacity by nám až tak nevadilo, protože to nepřekračujeme ani v nejatraktivnějších termínech,“ konstatuje. Problém je podle něj s restaurací, která je pod sjezdovkou a patří k areálu.

„Přes poledne bychom zvlášť o víkendech a o svátcích nemluvě potřebovali zvýšit kapacitu na několikanásobek. Bohužel to nejde,“ říká.

Areál v Koutech nad Desnou nechce o omezení provozu mluvit, dokud nebudou schválena. „Připravujeme se jako na každou jinou sezonu, aby vše bylo z naší strany tak, jak má být,“ řekl pouze ředitel střediska Petr Marek.

Areál Přemyslov podle jeho šéfa Jaroslava Podzimka letos pečlivě zvažuje každou korunu především do zasněžování.

„Nebudeme vysněžovat červenou sjezdovku, která potřebuje nejvíc sněhu. Připravíme nejdelší modrou, po které jezdí nejvíc lidí, a dětskou. I tak to bude hodně přes půl milionu jenom za elektřinu. Potřebujeme minimálně vánoční svátky a konec roku, aby se nám to vrátilo. Další průběh sezony bude podle všeho hodně nejistý,“ předpokládá.

Dva lidi na čtyřsedačku a jídlo z okýnek, tuší majitelé

Je připraven i na to, že na čtyřsedačkové lanovce bude možné pouštět vždy jen dvojice lidí.

„Pokud toto omezení schválí, tak to vyvolá nepříjemnosti. My to sice nějak zvládneme včetně organizace front, jenže ty budou strašně dlouhé a lidem se nebude líbit, že si za své peníze pořádně nezalyžují a víc budou čekat ve frontách,“ vidí Podzimek.

Areál se připravuje i na výrazně omezený restaurační provoz. „Uděláme okénka, aby se jídlo z restaurace mohlo vydávat ven v polystyrenových krabičkách, stejně tak ze dvou našich bufetů budeme vydávat přes okénko,“ popisuje.

Příprava běží naplno i v největším Horském resortu Dolní Morava, největším centru Jeseníků. I zde čekají na pravidla, která budou muset splnit, aby mohli zahájit provoz.

„Podmínky by nám měly dát rámec a nechat nás, jak to zajistíme. Jsme připraveni zajistit, aby se před turnikety lidé neshlukovali a dodržovali rozestupy. Připravujeme výdej jídel a pití z okének. Jen prosíme vládu, aby neomezovala počet lidí ve středisku. V přírodě je menší riziko nákazy než v obchodních centrech,“ řekl obchodní šéf střediska Martin Palán.

Podle něj lidé jezdící na lanovce mají helmy, přes ústa a nos většinou kukly, na rukou rukavice. „I když budou na lanovce sedět vedle sebe, tak je riziko nákazy naprosto minimální,“ je přesvědčený Palán.