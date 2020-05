V Dolní Moravě má vzniknout další hotel, nabídne stovku bytů i koupaliště

Lidé, kteří se chtějí podívat na Stezku v oblacích v Dolní Moravě, většinou zaparkují auto na dolním parkovišti U Slona a příjemnou procházkou po asfaltce stoupající k hotelu Vista s výhledy do krajiny dojdou až k lanovce a bobové dráze.

To se ale změní. Silnici totiž z obou stran obklopí nový apartmánový hotel. Územní plán to umožňuje, civilizací kdysi téměř netknuté místo je už tak poznamenáno budováním nových domů a atrakcí, že stavbu hotelu na louce pod lesem úřady s největší pravděpodobností povolí.

Krajský úřad Pardubického kraje letos v květnu zahájil takzvané zjišťovací řízení v rámci procesu EIA týkající se nového hotelu.

Společnost Vakabrnocz oznámila, že chce postavit areál se stovkou bytů, s restaurací pro dvě stě hostů, s recepcí, wellness, venkovním koupalištěm, dětskými hřišti a 170 parkovacími místy. Kolem silnice má vyrůst celkem deset apartmánových domů.

„Navržené řešení vychází z archetypu stavby statku, který je v daném místě obvyklý. Apartmánové domy jsou v území umístěny do čtyř shluků po dvou či třech domech tak, aby mezi nimi bylo vytvořeno veřejné prostranství,“ uvádí firma ve svém oznámení.

Starosta Dolní Moravy Richard Novák uvedl, že obec naléhala na investora, aby plán alespoň částečně vycházel z historické struktury staré zástavby, tedy obdélného půdorysu, sedlové střechy.

„Není to vizuálně taková moderna jako hotel Vista, který má plochou střechu a je to v podstatě panelák opláštěný dřevem,“ řekl starosta. Dodal, že návrh vychází z platného územního plánu, který podobnou výstavbu umožňuje. „Máme územní plán, který platí od roku 2006. Jako obec se můžeme vyjádřit z hlediska existence sítí a vzhledu, a to je tak asi všechno. Spousta lidí si myslí, že je obec všemocná, ale ona všemocná je jen do vydání územního plánu,“ uvedl Novák.

Kraj rozšiřuje silnici za 84 milionů

Silnice, jež povede středem hotelového areálu, nyní prochází rekonstrukcí. Za její rozšíření zaplatí Pardubický kraj 84 milionů korun. „Naším cílem je její rozšíření na požadované parametry obousměrné komunikace. Součástí bude na většině úseku také chodník pro pěší, který zde v současné době chybí,“ uvedl před časem hejtman Martin Netolický (ČSSD), který podobně jako jeho předchůdce ve funkci Radko Martínek rozvoj resortu aktivně podporuje.

Dolní Morava prochází v posledním desetiletí obrovskou proměnou. Nastartovala ji evropská bezmála čtvrtmiliardová dotace společnosti Sněžník, která tu vybudovala nové turistické centrum s lanovkou, sjezdovkami, bobovou dráhou či hotelem.

Od té doby tu na volných pozemcích přibývají nové rekreační domy, apartmány, penziony, ale i atrakce. Nejviditelnější je rozhledna Stezka v oblacích, loni přibyla tři kilometry dlouhá bobová dráha. Nápor turistů už není tak velký jako v době otevření Stezky v oblacích před čtyřmi roky. Co ale nepolevuje, je stavební ruch.

Turistické centrum dnes nabízí kolem 1 800 lůžek, stálých obyvatel tu přitom žije jen kolem čtyř set.

Proměna malé obce způsobuje nejrůznější problémy. Tím možná nejpodstatnějším je fakt, že původní a vůči investorům velmi velkorysý územní plán neumožňuje příliš velkou regulaci stavebního boomu. A často se tu staví salámovou metodou. Nejdříve atrakce, chybějící parkování se dohání až pak.

Obec chce získat pevnější půdu pod nohama dohodou s největším investorem – společností Sněžník – o tom, jak bude zástavba pokračovat v dalších letech, a především pak schválením nového územního plánu.

„Doufáme, že v letošním roce proběhne projednání nového územního plánu a příští rok ho vydáme tak, abychom měli nastavené lepší podmínky pro výstavbu, než jsou nyní,“ řekl Novák.