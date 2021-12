Navigace v autě počítá trasu přes nezprovozněný kus D35, překvapilo řidiče

Redakci na to upozornil Michal Klička, který často jezdí mezi Prahou a Svitavami. Otevření první části dálnice, která se má do sedmi let při cestách na Moravu stát alternativou přetížené dálnici D1, vyhlížel s nadšením.

O to víc ho překvapilo, že se v jeho čtyři roky staré fabii na displeji palubního systému Amundsen po nedávné aktualizaci map pro rok 2022 objevil celý úsek až do Ostrova.

„Dálnici jsem vyhlížel několik let. Cesta do Svitav po I/17 přes Chrudim a Hrochův Týnec byla zdlouhavá a ne moc moc pohodlná. Zatím jsem jel po dálnici jednou, ale dobrou čtvrthodinku jsem ušetřil,“ říká Michal Klička.

Kdyby se však měl držet čistě navigace, vjede v Časech ve směru od Prahy na rozestavěnou dálnici.

„Čekal jsem, že mě navigace automaticky svede na Holice, dál však naváděla ve směru na Ostrov,“ dělí se Klička o své zkušenosti při jízdě po nové dálnici. „Z navigace aspoň vím, že až příští rok dálnici otevřou blíž k Vysokému Mýtu, ušetřím dalších deset minut,“ směje se řidič.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření automobilku Škoda Auto. Problém je podle ní mimo jiné v tom, že mapové podklady se dělají v předstihu a tvůrci map mohou vycházet z plánovaných termínů zprovoznění, které se z nejrůznějšího důvodu posouvají.

Připravovaný úsek nové dálnice D35 z Časů do Ostrova.

„Přestože jsou silnice zobrazeny, jsou označeny příznakem ‚under construction‘ a datem předpokládaného otevření. Při správném fungování navigace přes tyto úseky nenavádí. Při změně data otevření ovšem může docházet ke zmíněnému případu,“ uvedl mluvčí společnosti Škoda Auto Pavel Jína s tím, že mapové podklady pro automobilku dodává společnost Here.

Mluvčí automobilky řidiče nabádá, aby navigaci slepě nedůvěřovali a sledovali hlavně dopravní značky a sami vyhodnotili, zda komunikace je či není v provozu.

„V dané situaci by se řidič měl řídit aktuálním dopravním značením a vlastním úsudkem,“ uvedl mluvčí.

„Dokončené“ jsou i další obchvaty

D35 není jediný případ předčasně „otevřené“ dálnice. Navigace ukazuje například plně dokončený obchvat Frýdku-Místku na dálnici D48, který má být otevřený příští rok, nebo již hotovu dálnici D3 kolem Českých Budějovic do Dolního Třebonína s termínem dokončení v roce 2024.

A zkušenost s navigací ve škodovkách, která řidiče navádí na autostrády, pod kterými se mnohdy ještě ani nekoplo, si mezi sebou sdílí uživatelé na různých fórech, a to i u map v okolních státech.

„Navigace mě vedla před Žilinou na zatím nezprovozněnou dálnici směrem na tunel na Strečno. Tato dálnice je ještě hudbou budoucnosti a na této mapě je to jako hotová věc,“ napsal na slovenském fóru skodahome.cz uživatel pod nickem lopox.

„Dost často to vede na byť dostavěné, ale ještě ne zprovozněné výstavby dálnic, či obchvatů. Navigaci používám často, ale nad tímto mi také zůstává rozum stát,“ píše například diskutér s označením LukášCBR.

Automobilka všem uživatelům doporučuje v souladu s návodem k obsluze provádět pravidelnou aktualizaci navigačních dat. U starších modelů infotainmentu dochází k aktualizaci map dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, online aktualizace v novějších modelech probíhají až dvanáctkrát ročně.

„Mapové podklady jsou totožné pro všechny aktuálně vyráběné vozy Škoda včetně vozů všech automobilek v koncernu Volkswagen,“ dodal mluvčí Jína.