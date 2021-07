První úsek D35 v prosinci, druhý bude nejdřív na konci příštího roku

Pro řidiče asi mírné zklamání, pro některé obyvatele obcí v okolí druhého úseku rozestavěné dálnice D35 v Pardubickém kraji spíše vítané oddálení problémů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli potížím se stavbou mostu přes železniční koridor v Uhersku oznámilo, že patnáct kilometrů nové dálnice z Časů do Ostrova začne sloužit až na přelomu roku 2022 a 2023. První úsek dálnice D35 z opatovické křižovatky do Časů bude otevřen letos v prosinci.

„Zpoždění termínu vzniklo kvůli řešení unikátní technologie použité při výstavbě nadjezdu přes železniční stanici Uhersko a silnici III/32263. Dále nelze opomenout, že je stavba prováděna v období epidemie covidu-19. Děláme vše pro to, aby byl nadjezd v uvedeném termínu zprovozněn,“ uvedl Richard Hora z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).



Ten vysvětlil, že podél železničního koridoru v Uhersku se na každé straně staví jedna polovina nadjezdu. „V určité technologické fázi dojde k pootočení a vzájemnému propojení obou částí,“ uvedl. Stavbu dvě stě metrů dlouhého mostu podle něj komplikuje a brzdí i snaha co nejvíce eliminovat výluky. Zprovoznění dálnice D35 v úseku Časy–Ostrov je proto plánováno na přelom roku 2022/2023.

Ještě před třemi roky to vypadalo, že to dopadne přesně naopak. Antimonopolní úřad tehdy zrušil soutěž na stavbu prvního úseku D35 z Opatovic do Časů, a tak hrozila varianta, že první bude hotový úsek blíže k Vysokému Mýtu, který bude tak trochu ve vzduchoprázdnu čekat na napojení od Opatovic.



Nakonec se stavby na obou částech 27 kilometrů dlouhého úseku v roce 2019 rozjely rychlým tempem. První část z Opatovic do Časů ale má náskok a slavnostní otevření již dlouho pevně stanovený termín.

„Zprovoznění celého úseku dálnice v délce 12,6 km, který mimo jiné odvede část tranzitní dopravy z Hradce Králové, je plánováno na 15. prosince tohoto roku,“ potvrdil minulý týden generální ředitel ŘSD Radek Mátl na Twitteru.

Rok mezi otevřením prvního a druhého úseku může svým způsobem přispět k tomu, aby se celé území na historickou změnu v dopravě ve východních Čechách připravilo. Pomoci to může například Dašicím, jimž zatím chybí obchvat, který má sloužit jako dálniční přivaděč.

Pardubický kraj má zpoždění, ale pokud získá potřebné pozemky, mohl by jej dokončit během roku 2023. ŘSD se odklad může hodit zase v tom, že alespoň v klidu stihne opravu I/17 Stradouň–Zámrsk.

Už otevření prvního úseku D35 bude znamenat velké změny v dopravě. Nová silnice z Opatovic do Časů uleví Hradci i Pardubicím, protože nyní část kamionů směřujících na Moravu jede přes tato města. Bohužel se zase o něco zvýší přitažlivost této alternativy k D1 pro cestu mezi Prahou a Moravou, tudíž vzroste intenzita dopravy na silnici I/35 procházející centry Vysokého Mýta a Litomyšle.

I zde znamená odklad otevření druhého úseku spíše plus. Města i obyvatelé dostanou více času se připravit na hlavní nápor, který nastane po spuštění dálnice až do Ostrova. A svým způsobem budou zase blíže k tomu, aby se dočkali dalších úseků D35, které ŘSD chystá.

V roce 2022 ŘSD počítá se zahájením stavby D35 na úseku Janov–Opatovec, následovat mají stavby Ostrov – Vysoké Mýto a Vysoké Mýto – Džbánov.