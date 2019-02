Česká Třebová otočila, chce dosud odmítaný nájezd na dálnici D35

Jako by se kolem trasy dálnice D35 u Litomyšle rozhořelo málo sporů, nečekaně přichází další problém. Nové vedení České Třebové, které nastoupilo po loňských komunálních volbách, chce přímé napojení města na dálnici. Tedy to, co jejich předchůdci mít mohli, ale dobrovolně se toho vzdali.

„Součástí dohody o jižní trase dálnice kolem Litomyšle byl před lety slib důstojného napojení všech obcí, aby se umožnil hospodářský rozvoj regionu. Nic jiného nežádáme,“ uvedl místostarosta České Třebové Dalibor Zelený (ČSSD).

Z České Třebové to je k budoucí dálnici pár kilometrů přes kopec po silnici II/358, která se díky investici za 200 milionů zanedlouho změní v dálniční přivaděč. Ten se měl podle původních plánů napojit na dálnici D35 prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Litomyšl sever, která však v plánech Ředitelství silnic a dálni (ŘSD) i díky lobbování litomyšlských radních už není.

Řidiči jedoucí z České Třebové do Prahy tak budou muset pokračovat kolem zámku do centra Litomyšle, najet na hlavní silnici a jet přes město k dálniční mimoúrovňové křižovatce u obce Řídký.

„Je to proti zdravému rozumu. Budeme mít dálnici čtyři kilometry za katastrem, ale pojedeme po dálničním přivaděči, který vyústí do centra Litomyšle, odtud pojedeme ještě dvanáct kilometrů na dálnici. To nedává žádný smysl,“ řekl Zelený.

Ten soudí, že ani Litomyšli nemůže toto řešení vyhovovat, protože přes město budou jezdit nejen osobní auta, ale i nákladní vozy do dvanácti tun.

Křižovatku nechceme, to stále platí, říká Litomyšl

Litomyšl je s vygumováním mimoúrovňové křižovatky na sever od města však spokojená. Tamní radnice se obávala, že pohodlný sjezd by přilákal do tohoto území developery, o něž nestojí.

„Sjezdy z dálnice, to je živná půda pro developery, pro stavbu hangárů a naše město na to není připravené a stavěné. Je to město kulturní, historické. Aby se mohlo rozvíjet dál, nepotřebujeme a nechceme silnici do středu města,“ uvedl před pěti lety Michal Kortyš, tehdejší starosta Litomyšle, který je nyní náměstkem hejtmana pro dopravu. Jeho slova platí dál.

„Svého času jsme se vyjádřili, že tuto křižovatku nechceme, a toto stanovisko stále platí. Pokud nové vedení České Třebové chce křižovatku obnovit, jsou to nové skutečnosti, ke kterým jsme se ještě nevyjadřovali,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

Původně Litomyšl požadovala, aby ŘSD ustoupilo a bylo ochotno upravit křižovatku Litomyšl sever tak, aby umožnila nájezd aut od České Třebové na dálnici, ale nedovolovala sjezd z dálnice do města.

Tamním zkušeným lobbistům se ale nakonec povedlo víc. Křižovatka z map ŘSD prakticky zmizela. I kvůli tomu, že českotřebovští zastupitelé řekli, že o ni nestojí. A že jim bude stačit, když kraj společně se státem vybudují dálniční přivaděč vedoucí do města po silnici I/14 z Třebovice na Opatov.

Toto napojení má ale jednu „drobnou“ vadu. Je při cestě směrem na Pardubice pro řidiče z České Třebové o dvacet kilometrů delší než původně plánované napojení u Litomyšle. A to, jak Zelený připomíná, by znamenalo pro tamní podnikatele velké a zbytečné náklady navíc.

K tomu, jak rozhodovali o „zbytečné“ křižovatce zastupitelé v České Třebové v roce 2014, se Zelený nechce vracet. „To je minulost. K tomu se nechci vracet. Hledejme teď společně rozumné řešení pro budoucnost,“ uvedl.

Zástupci České Třebové a Litomyšle potvrdili, že se chtějí co nejdříve společně sejít a o problému jednat. Vstřícný k požadavkům České Třebové k napojení silnice II/358 na dálnici je Pardubický kraj.

„Chceme nechat zpracovat vyhledávací studii na napojení této silnice na D35 tak, aby automobily nemusely kvůli najetí na dálnici projíždět Litomyšlí, jelikož nejbližší sjezdy jsou na Řídkém a v Janově,“ uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD), který je zastupitelem České Třebové.