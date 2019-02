Stavba obchvatu Rokytna na Pardubicku nabírá skluz, na D35 naváže později

Zatímco Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podepsalo před pár dny smlouvu na samotnou stavbu dálnice z Opatovic do Časů, na úřadě v Holicích se teprve projednávalo, jak by měl vypadat nájezd na dálnici u Rokytna.

Když se obě stavby časově nesetkají, pojedou řidiči mířící z D35 do oblasti Orlických hor rovnou přes Rokytno či Býšť, což se místním samozřejmě nelíbí.

Proto kraj počítá se zcela novým zhruba čtyřkilometrovým propojením, které má motoristy z mimoúrovňové křižovatky u Rokytna přivést až na stávající I/35 mezi Býští a Chvojencem.

Starostka Rokytna Petra Vrbatová uznala, že obchvat bude přínosem pro všechny a obec nechce jeho přípravu brzdit, ale zároveň vznesla za obyvatele několik námitek, na které se má v další fázi plánování přihlížet.

„Víme, že jsou nějaké normy, ale chceme, aby se tu dalo žít a lidé měli klid. Proto musíme vznést připomínky, které byste měli vzít na vědomí a brát je vážně,“ řekla.

Výtka směřovala třeba k navrženému odvodnění silnice, které by při větších deštích mohlo způsobit vylévání okolních potoků.

„Nesouhlasíme se zaústěním dešťových vod do Brodeckého či Chvojeneckého potoka. Již v minulosti se voda při vyšším průtoku opakovaně vylévala a svod srážek z nové silnice do těchto potoků či Ředického potoka situaci ještě zhorší,“ namítala starostka Vrbatová.

U dálnice bude stát nádrž na odpadní vodu

Projektanti jí sdělili, že finální podoba příkopů u silnice bude známá až po detailním hydrologickém průzkumu. Také uvedli, že se počítá se záchytnou nádrží, která má odtok regulovat.

Její plánovaná kapacita však místním připadla nedostatečná. Dalším palčivým tématem bylo křížení se silnicí do místní části Drahoš. Cesta slouží i jako oficiální cyklotrasa. Obyvatelé mají strach, že křižovatka bude nebezpečná.

„Chceme, aby zde byl vybudován přechod s ostrůvkem či podchod, případně snížena rychlost na obchvatu nebo jiná opatření,“ řekla Vrbatová. Projekt však s ničím takovým nepočítá a proti byla i policie.

Nespokojenost panovala také ohledně počtu sjezdů na okolní zemědělské pozemky. Navrhované množství podle místních nezajistí vhodně přístupy na okolní pole.

S trasou zastupitelé problém nemají, chtějí však záruku, že blízká zástavba bude ochráněna před hlukem. Proto obec požaduje stavbu protihlukových stěn či valů, ačkoli podle výsledků hlukové studie nemají být potřeba.

Dodatečné měření po dokončení díla a případné doplnění zábran starostka nejdříve odmítla a chtěla stěny či výsadbu pásu zeleně rovnou při stavbě.

To projektanti kvůli výsledkům studie zavrhli a sdělili, že pro účinné odhlučnění by musel být pás se stromy široký nejméně 40 metrů. Tím by se však zásadně musela zvýšit plocha potřebných pozemků pro stavbu, s čímž projektanti ani investoři ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje rozhodně nepočítají.

Do věci se proto vložil krajský radní pro dopravu Michal Kortyš, který navrhl vykoupit tyto plochy až dodatečně, čímž by se příprava stavby obchvatu nijak nezpomalila. Obdobný přístup zvolili silničáři také v případě stavby D35 kolem Litomyšle. Výsledná podoba protihlukových opatření však vzejde ze závěru přislíbené schůze.

Námitky bude vyřizovat stavební úřad v Holicích

Jak už bylo zmíněno, je ŘSD oproti kraji v přípravě značně v předstihu. To bude mít za následek, že část stavby vytvořené během vzniku D35 se poté bude muset kvůli obchvatu zase předělávat a dokonce odstraňovat.

„Pokud to bude tak, že ŘSD bude s dálnicí rychlejší a postaví si to, co mají naplánováno, my do toho bohužel budeme poté muset zasáhnout tak, abychom se napojili,“ prohlásil jeden z projektantů, přičemž z řad veřejnosti to bylo komentováno jako zbytečné mrhání finančními prostředky.

A zatím to vypadá, že se obě stavby časově nepotkají. Stavba dálnice včetně křižovatky u Rokytna začne na jaře, zatímco sen kraje o zahájení stavby přivaděče je v polovině roku 2020. To však musí vše běžet hladce, což je v případě přípravy dopravních staveb většinou jen nereálná představa.

Stavební úřad v Holicích musí nyní námitky zapracovat do územního rozhodnutí. Po jeho vydání (a hlavně nabytí právní moci) budou silničáři následně vykupovat pozemky, přičemž majitelům budou nabízet minimálně 160 korun za metr čtvereční. Až bude vykoupeno, mohou zažádat o stavební povolení. Ještě je přitom bude čekat výběr stavitele. A všechny tyto kroky mohou zabrat dlouhou dobu.