I v době covidu sháníme nové lidi, říká šéf firmy vyrábějící vlakové brzdy

Jakkoli byl minulý i ten stávající rok pro firmy těžký, třemošnickou firmu DAKO-CZ pandemie neutlumila. Zatímco některé společnosti propouštějí, výrobce vlakových brzd nové zaměstnance vyhlíží.

„Protože je naše výroba naplněna na více než rok dopředu, děláme náborovou kampaň a hledáme kolegy zejména do výroby. Momentálně sháníme 35 dělníků montáže a 25 seřizovačů CNC. K těmto pozicím samozřejmě sháníme i odpovídající technickohospodářské pozice,“ říká předseda představenstva DAKO-CZ Lukáš Andrýsek.

Co uchazečům o práci nabízíte?

Například 7,5hodinovou pracovní dobu, dotované stravování, které je uvařeno přímo v areálu naší společnosti, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné volání pro naše zaměstnance i jejich rodinné příslušníky. Jedním z oblíbených benefitů je roční odměna pro naše zaměstnance, která činí 13. a 14. plat. Nabízíme také výkonové bonusy ve výši až 4 000 korun měsíčně. V současné době jsme se také rozhodli naše portfolio benefitů rozšířit o náborový příspěvek na vybrané pozice ve výši 40 tisíc korun a o příspěvek na dojíždění.

Jak se vám osvědčilo vlastní školicí centrum?

Zkušených lidí ve strojírenství je stále méně. Proto jsme se rozhodli, že si je vychováme sami. Školicí středisko se nám velmi osvědčilo už na pozicích dělníků montáže, kde jsme si již vyškolili prvních deset uchazečů. Na toto místo se nám může hlásit kdokoliv alespoň trochu manuálně zručný. Zbytek jsme schopni zájemce doučit sami. Nyní rozšiřujeme Dako Akademii ještě o pozici seřizovače CNC. Sem se mohou hlásit uchazeči, kteří mají alespoň základní strojírenský přehled.

Pojďme k nelehkému covidovému roku. Z vašeho pohledu ale nebyl neúspěšný.

Rok 2020 byl pro všechny neobvyklým rokem, u nás tomu nebylo jinak. Vstupovali jsme do něj s dobrou zakázkovou naplněností, a i v této těžké době se nám podařilo realizovat několik zajímavých a důležitých akcí a projektů. Ve vlastních prostorách jsme otevřeli nové servisní středisko, které po plném najetí pomůže zkrátit dodací lhůty oprav pro naše zákazníky. Postavili jsme novou halu a rozšířili výrobní prostory a kompletně inovovali logistiku, takže jsme mohli významně navýšit výrobní kapacity. To vše za plného provozu a v roce, který byl rekordní v objemu výroby.

Předloni jste měli miliardový obrat. Loni ještě o 250 milionů větší. Čím byl způsoben tak velký nárůst?

Neustále dochází k rozvoji a modernizaci železnice, a proto i v této nelehké době jsme získali několik nových zakázek, a dokonce i nové zákazníky. Například pro španělskou společnost Talgo na dodávku brzdových systémů a komponentů na osobní vozy do Egypta či projekt na modernizaci nákladních vozů, jejichž vlastníkem je společnost SNTF.

DAKO-CZ v číslech 1,27 miliardy korun – obrat za rok 2020 30 – do tolika zemí na světě exportuje 540 – tolik má kmenových zaměstnanců 70 – tolik zaměstnanců firma nyní shání 1956 – rok mezinárodního schválení brzdového systému DAKO CV, CV1, CV1-D 2004 – zahájení spolupráce se společností Siemens, realizace prvního projektu – metro Oslo 2020 – otevření servisního střediska a dokončení výstavby nové výrobní haly, dokončená homologace protismyku dle UIC a druhé místo v soutěži Firma roku

Přesto, co byla ta největší komplikace, kterou vám pandemie způsobila?

Pandemie nás ovlivnila především ohledně včasnosti dodávek zákazníkům způsobené nemocností zaměstnanců a karanténou. Máme velké množství zaměstnanců soustředěných kolem Třemošnice a v mnoha rodinách zaměstnáváme několik rodinných příslušníků současně. Vždycky jsme to vnímali jako výhodu, že u nás pracují lidé, kteří mají k firmě vztah budovaný po generace. Pak ale řešíte situace, kdy vám karanténa v jedné rodině ihned zasáhne například tři oddělení současně. Velký problém představuje také nestabilita a zpoždění dodávek od našich dodavatelů.

Kde v Čechách „se brzdí s DAKEM“?

Naše brzdy naleznete například v příměstské jednotce 471 na trase Kolín – Praha, ve vybraných tramvajích v Praze, Liberci, Mostě nebo v Olomouci. Naše brzdy jsou součástí lokomotiv řady 380, které po celé republice provozují České dráhy.

Drtivá většina vaší výroby jde však na export. Do kterých zemí vyvážíte, u jakých značek nacházejí vaše výrobky uplatnění?

Brzdové komponenty vyvážíme téměř do celého světa. Ať je to do soupravy metra v Mnichově, Kuala Lumpur v Malajsii, Rijádu v Saudské Arábii či Bangkoku. Brzdové systémy a komponenty se dále nacházejí například na příměstských jednotkách ve Slovinsku, zubačce v Tatrách, tramvajích v Polsku či Rize, lokomotivách v Kongu, osobních vozech v Rakousku a Indii a nákladních vagónech v Alžírsku.

Úzce spolupracujete s výrobci vlaků a lokomotiv...

Brzdové systémy a komponenty DAKO využívají výrobci kolejových vozidel, jako jsou Siemens Mobility, Stadler Rail, Tatravagónka Poprad či Škoda Transportation.

V Evropě máte jen dva soupeře. Jak se vám je daří porážet?

Máte pravdu. Sice jsme třetí, ale před námi jsou dva obrovští konkurenti, velké nadnárodní korporace. Je to pro nás každodenní výzva s nimi soupeřit a prosadit se na trhu. V Evropě o nás ví velmi silně, celosvětově máme stále ještě potenciál se zlepšovat. Oproti našim konkurentům jsme „malá“ firma s pár stovkami zaměstnanců, která si zakládá na tom, že je schopna připravit zákazníkovi řešení na míru, což většina konkurentů stejně rychle nedokáže. Musíme být obratní ve vývoji a flexibilní v dodávkách, to nás žene dále.

Jak se vůbec od dob konstruktéra Josefa Daňka změnil brzdový systém?

Samozřejmě doznal změn, které souvisejí s technickým pokrokem na železnici. Základní principy rozváděče z roku 1956 zůstaly ovšem nezměněny. Výrobky jsou vyráběny z modernějších materiálů, ale sem tam najdete speciality, které zůstaly shodné, protože jejich technické vlastnosti jsou nenahraditelné.

V čem byl tento muž pro firmu zásadní?

Josef Daněk byl předním českým vynálezcem, který svou prací v oblasti brzdových systémů výrazně přispěl k bezpečnosti na železnici. Více než čtyřiceti patenty se zasloužil o rozvoj naší společnosti, je proto právem nazýván otcem brzdy DAKO. Význam osoby Josefa Daňka podtrhuje i skutečnost, že za minulého režimu se jeho jméno dostalo do obchodní značky – DAKO vzniklo spojením slov DAněk a KOvolis.