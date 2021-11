Na obchvaty není, hejtman Netolický miliardu korun dát nechce

Pardubický kraj před čtyřmi lety podepsal s vládou memorandum, díky němuž získá 2,7 miliardy korun na vybudování přivaděčů k novým úsekům dálnice D35. Avšak dohoda, která se tehdy zdála velmi výhodná, z pohledu kraje dnes už tak skvělá není.

Cena za nové silnice bude totiž podle dnešních odhadů o miliardu korun vyšší. Kraj chce, aby stát tuto částku doplatil, ten se zatím zdráhá.

Ať si zbylé silnice postaví stát, vzkázal Netolický

„Pokud se nedohodneme se státem, udělají se projekty, které jsou připraveny, které budou vycházet. Pokud se k tomu nepostaví čelem, budeme jednat, aby další projekty realizoval stát, což je fér,“ řekl hejtman Martin Netolický novinářům.

Podle něj si lze těžko představit, že by kraj budoval přivaděče místo státu a ještě za to platil. „Předpokládám, že ta jednání budou úspěšná a prostředky získáme,“ uvedl dále hejtman.

Z osmi staveb, které Pardubický kraj řadí mezi dálniční přivaděče, se nejvíce zvedly odhadované náklady u napojení silnice II/312 na dálniční křižovatku u Vysokého Mýta. Tato více než dvanáct kilometrů dlouhá stavba zahrnuje i obchvat Chocně. Stanovená maximální výše dotace je 1,2 miliardy, ale kraj náklady odhadl na více než 1,85 miliardy.

Podle Netolického se oproti původním předpokladům výrazně prodražují náklady na archeologický průzkum: „Ty jsou v takových cenách, že nám z té dotace zbydou dvě třetiny a jedna třetina půjde na archeologický průzkum, což je příšerné, ceny jsou dle našeho názoru neadekvátní.“

Z osmi naplánovaných úseků, resp. přivaděčů, je hotov úsek Litomyšl – Česká Třebová, pracuje se na úseku Litomyšl - Ústí nad Orlicí, nepochybně vzniknou i obchvaty Dašic, místní části Zminný a Rokytna.

Kdyby stát nepřisypal peníze a kraj skutečně odmítl platit stavbu další silnice ze svého, muselo by to postihnout obchvat Vysokého Mýta a Chocně, kde chybí 656 milionů korun. Teoreticky by bylo možné udělat obchvat Vysokého Mýta a navazující část na Choceň, která má být hotová až v roce 2027, vypustit.

Náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš (ODS) takový scénář odmítá a naopak tvrdí, že když bude nejhůř, kraj přivaděče musí postavit ze svých prostředků.

„Obchvat Chocně se musí postavit, i kdyby nám na něj stát peníze nedal. Nemůžeme nechat celý sever přijíždět na dálnici přes Choceň. Třeba Česká Třebová si na dálnici dojede do Opatova, ale Ústí nad Orlicí ne, to by zůstalo odříznuté, tak to nemůže zůstat,“ řekl Kortyš.

Ten věří, že se nastupující vládu podaří přesvědčit, aby chybějící peníze dodala. „Memorandum se podepsalo v roce 2017, po čtyřech letech jsou ceny jinde, to je jasný argument. Navíc jsme vyhověli požadavkům města Choceň a zvolili šetrnější trasu, což nás stálo stovky milionů korun navíc. To by mělo být také zohledněno,“ uvedl Kortyš.

Proti původnímu návrhu trasy obchvatu Chocně se ve městě zvedl odpor. Pardubický kraj přistoupil na jeho změnu, posunul komunikaci o několik stovek metrů, takže nebude zasahovat do kopce Sutina a také se ochrání hradiště Zítkov. Loni lidé v Chocni nicméně podepisovali petici, která odmítala jak původní, tak i přepracovaný návrh obchvatu.