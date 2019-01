Choceň chce obchvat dál od města, Pardubický kraj ustoupit nehodlá

U nového vedení města Choceň má plánovaná stavba zhruba 12,5 kilometru dlouhé silnice jasnou podporu. Na nedávné veřejné prezentaci však zazněla od místních obyvatel řada připomínek, které radní následně budou požadovat k zapracování do dalších fází přípravy. S tím ale mohou u kraje, coby investora celé akce, narazit.

Některým lidem se nelíbí samotná trasa, která má například protnout les sloužící místním k rekreaci a sportovním účelům. Zároveň má silnice vést místy, kam by mohlo město rozšířit nedostatečné plochy pro obytnou zástavbu.

„Tímto řešením je v podstatě zablokován další rozvoj města. Trasa mi přijde nevhodná,“ prohlásil na debatě jeden z obyvatel Chocně, který by si představoval vedení silnice dále od města.

Koridor pro stavbu je však dlouhá léta zanesen v Zásadách územního rozvoje, takže změna by byla složitá. I proto kraj nehodlá v tomto směru nijak ustupovat a jinou variantu nepřipouští.

„V tomto stupni přípravy to zcela nepřichází v úvahu. Tím by se příprava vrátila do bodu nula,“ prohlásil šéf Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Obchvatem Běstovic jsme se zatím nezabývali, říká šéf silničářů

Odsunutou trasou by se však vyřešil i obchvat sousedních Běstovic, s nímž rozpočet pro stavbu přivaděče za 1,2 miliardy nepočítá.

„Náklady na obchvat Běstovic odhaduji na 60 až 70 milionů. Zatím jsme se tím nezabývali. Vzhledem k vynakládaným prostředkům kraje do silniční infrastruktury je to zcela nereálná částka. A dokud nebude hotový přivaděč, nelze stavět ani tento obchvat,“ podotkl Miroslav Němec.

Příprava přivaděče je však teprve ve fázi zpracované studie proveditelnosti. Záměr včetně nákladů byl schválen komisí ministerstva dopravy. Jakékoliv další úpravy, které by odhadovanou cenu navýšily, by mohly ekonomickou návratnost dostat do červených čísel. Vedení radnice ovšem chce prosadit své podněty, takže situace bude ještě složitá.

„Možnost města shodit to ze stolu tady je, ale dopady budeme sklízet několik dekád. Máme stále za to, že je dobré mít obchvat. Naše technické požadavky ale budeme hájit,“ prohlásil starosta Chocně Jan Ropek.

Jeho varování se týká hlavně toho, že přes město bude po dostavbě dálnice D35 proudit více aut než nyní. Do Chocně se sbíhá hned šest silnic druhých tříd a na nejvytíženějších místech přesahuje intenzita provozu hranici devíti tisíc vozidel za den.

Podle odhadů radnice by provoz mohl zhoustnout až na 15 tisíc aut. Kraj však toto množství považuje za přehnané.

„Nemáme k dispozici žádná čísla, která by takový nárůst dopravy potvrzovala. Naopak bych řekl, že předpoklady budou výrazně nižší,“ řekl Němec.

Části veřejnosti se nezamlouvá silnice po vysokém mostě

Mezi další žádosti patřila třeba změna podoby navržených křižovatek, které by podle vedení města i okolních obcí lépe zajistily jejich napojení a zároveň lépe vyhovovaly místním podmínkám. Dále by si místní představovali vedení části trasy po estakádě, která by celé území překlenula, což by však stavbu výrazně prodražilo. Ze zmíněného lesa má silnice vyústit směrem k Tiché Orlici.

Jelikož musí překonat velké převýšení včetně kolejí, má vést silnice po mostě vysokém až 15 metrů nad terénem, což se části veřejnosti také nezamlouvalo. Představeno totiž bylo jen směrové trasování, nikoliv výškové. Obyvatelé tak neměli jasnou představu o tom, jak hluboké budou navrhované zářezy či jaká bude výše mostů či násypů. V tomto směru kraj slíbil nápravu.

„Plánujeme vizualizaci trasy, a to nejen tohoto přivaděče. Vytvoření zabere tak čtyři měsíce,“ odhadl Němec.

Stavbu je možné rozdělit na čtyři etapy. První začíná na sjezdu z mimoúrovňové křižovatky před Vysokým Mýtem, kam má být dálnice dotažena v roce 2024.

V té době už chce mít kraj první část přivaděče postavenou. „Máme představu, že nejjednodušší etapu zahájíme v horizontu tří let, pokud nenarazíme na nějakou nepřekonatelnou překážku,“ dodal Němec.

Potíž je v tom, že příprava tohoto přivaděče je stále takřka v plenkách. Stavba totiž bude muset projít procesem posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Dále je nutné zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, aby byla trasa definitivně zanesena do katastru. Následovat budou výkupy stovek pozemků či vydání stavebního povolení. Každý z těchto kroků se přitom může zásadně pozdržet.