Elektrárna Chvaletice chce výjimku na vypouštění škodlivin i po roce 2020

Chvaletická elektrárna sice investuje miliardy do ekologičtějšího provozu, přesto se v posledních letech nevejde do emisních limitů. Ne že by je nebyla schopna ještě splnit, ale ekonomicky je pro ni výhodnější získat od úředníků výjimku.



Nyní elektrárna z impéria miliardáře Pavla Tykače oznámila, že požádá krajský úřad, aby v budoucnu mohla vypouštět více emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti.

Ani po modernizaci dvou ze čtyř výrobních bloků by totiž nesplňovala požadavky nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021. Ekologická organizace Greenpeace chce proti udělení výjimky bojovat.

Podle elektrárny by snížení těchto emisí znamenalo neúměrnou investici.

„K dosažení nově požadovaných limitů NO x by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NO x by se přitom snížil o pouhých 0,05 procenta pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 procenta pro město Pardubice,“ uvedl generální ředitel 7EC Václav Matys.

Podle Greenpeace elektrárna už při rekonstrukci prvních dvou bloků věděla, že nové emisní limity nebude splňovat.

„Investici prováděli v době, kdy se nové limity připravovaly, lobbovali proti nim, dokonce je neúspěšně u soudu napadli žalobou,“ řekl vedoucí energetické kampaně organizace Greenpeace Jan Rovenský.



Společnost Sev.en EC zatím neměla potíže získat výjimky. Krajský úřad Pardubického kraje schválil navýšení emisních stropů pro chvaletickou elektrárnu na konci loňského roku i roku předcházejícího změnou integrovaného povolení. A to i zpětně.

Například loni díky tomu mohla elektrárna vypustit o tisíc tun oxidů dusíku více, úřad jí zvýšil emisní strop téměř o bezmála 40 procent. Úřad výrazně zvedl i strop pro vypouštění prachu.

„Obvykle se hodnoty emisí z elektrárny ve Chvaleticích pohybují výrazně pod touto navýšenou hranicí,“ uvedla k tomu mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Výjimky krajský úřad schvaluje v režimu takzvané nepodstatné změny, která neumožňuje veřejnosti se proti tomu bránit.

Stalo se to i přesto, že už v roce 2016 pardubická pobočka Krajského soudu Hradec Králové rozhodla, že krajští úředníci měli dát lidem šanci uplatnit výhrady, když v roce 2014 povolovali chvaletické elektrárně zvýšení emisí polétavého prachu o 200 tun. Praxi to nezměnilo.

„Citovaný rozsudek se týká rozhodnutí ministerstva životního prostředí, naší povinností je řídit se právními názory a metodickými pokyny odvolacího orgánu, tedy ministerstva životního prostředí,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Emise polétavého prachu klesly od 90. let o 91 procent

Žádost o změnu integrovaného povolení podle něj nenaplňovala definici významné změny v provozu zařízení stanovenou zákonem. A upozornil, že v roce 2017 změna kromě zvýšení limitů obsahovala i snížení emisního stropu pro oxid siřičitý.



Ekologové mohli rozhodnutí krajského úřadu zažalovat, ale i kdyby vyhráli, vypuštěné emise nikdo do chladicí věže už nevrátí. „Když kraj zneužívá zákonné kompetence, tak se proti tomu brání hodně těžko,“ uvedl Rovenský.

Elektrárna upozorňuje, že od začátku 90. let snížila například emise oxidů dusíku o 74 procent, emisi polétavého prachu o 91 procent. Podle tiskové zprávy majitel elektrárny počítá s ekologizací dalších dvou bloků, celkem by za modernizaci měl zaplatit sedm miliard korun.