„Koalice proti hazardu“ rychle dobývá i další krajská města

Nová koalice, která od loňského podzimu řídí Chrudim, chce omezit hazard. Není výjimkou, ale spíše pravidlem. Noví politici na radnicích chtějí města řídit jinak a omezení hazardu zní a vypadá dobře.



Chrudim však nezakáže hrací automaty plošně po celém městě, jak to před lety udělali ve Vysokém Mýtě či v Litomyšli. Ambicí vedení města je vymýtit herny alespoň z centra. Koalice ANO, Chrudimáci, Piráti a ČSSD však není v názoru na omezení hazardu jednotná.

„Osobně bych velmi rád hazard reguloval, minimálně aby herny nebyly v centru města. Už jsem to řešil v rámci koalice, ale odpor k jakékoliv regulaci je především u Chrudimáků, respektive té části Svobodných, vnímají to jako zásah do svobodného podnikání,“ uvedl starosta František Pilný.

Místostarosta Petr Lichtenberg, člen Svobodných kandidující za Chrudimáky, prý regulaci bránit nebude. „Osobně jsem proti regulaci hazardu, protože by se jednalo o omezení podnikání. Ale budu respektovat většinové rozhodnutí v naší koalici,“ uvedl Lichtenberg.

Automatů ubývá, ale stále jsou ve 14 městech v kraji

Automaty fungují podle nového přehledu ministerstva financí ve čtrnácti městech Pardubického kraje, prim hrají Pardubice, které inkasují ročně přes sto milionů korun, s odstupem za nimi si nejvíce díky hráčské vášni vylepšují rozpočet Svitavy, Chrudim, Přelouč a Polička. Naopak přibývá měst, kde automaty díky vyhláškám omezujícím hazard nefungují vůbec. Už dlouho nejsou ve Vysokém Mýtě, Lanškrouně ani v Litomyšli, poslední přístroje letos skončí v Ústí nad Orlicí, kde obyvatelé v referendu v roce 2014 hlasovali proti hazardu.

Kde zůstávají automaty v Pardubickém kraji Žebříček města podle příjmů z podílu na dani z technických her: 1. Pardubice

2. Svitavy

3. Chrudim

4. Přelouč

5. Polička

6. Choceň

7. Česká Třebová

8. Hlinsko

9. Ústí nad Orlicí

10. Žamberk

11. Holice

12. Moravská Třebová

13. Letohrad

14. Jablonné nad Orlicí Zdroj: Ministerstvo financí ČR, údaje k 1. 1. 2019

A další města se přidávají. Jedním z prvních kroků, který udělalo nové vedení Chocně po komunálních volbách, byl zákaz hazardu, příslušnou vyhlášku schválili tamní zastupitelé ještě před koncem roku. „Do Chocně se dnes stahují všichni gambleři a kriminální živly z okolních měst, která hazard zakázala. A to dle mého nevyváží ani těch téměř sedm a půl milionu korun, které z hazardu do rozpočtu města míří,“ uvedl starosta Chocně Jan Ropek (Živá Choceň).

Podle dva roky staré studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu se Choceň zařadila mezi šesté k hazardu nejvstřícnější město. Tím prvním nebyly mimochodem Pardubice, ale přeskočil je tandem Přelouč - Polička.

Hazard omezí pravděpodobně na příštím jednání zastupitelů novou vyhláškou i Česká Třebová, podzimní volby vyhrála totiž Koalice pro Českou Třebovou, která o to usilovala ještě v opozici.

Nové vedení Holic se hazardem už zabývat nehodlá, protože herny podle starosty Ondřeje Výborného z města prakticky vymizely.

Kompletní proměnou vedení města prošla i Moravská Třebová a tamní starosta Tomáš Kolkop uvedl, že téma hazardu nyní není aktuální. „Nicméně i na něj budeme časem soustřeďovat pozornost,“ dodal Tomáš Kolkop.

Hlavní baštu hracích přístrojů v kraji změny nečekají. U moci v Pardubicích zůstává hnutí ANO, které ústy svého primátora Martina Charváta dalo najevo, že stačí regulace, kterou nyní prosazuje stát.

Počet provozoven hazardu oproti období jejich největšího rozmachu v roce 2012 klesl v celé republice ze 7 542 na 1 801, tedy na čtvrtinu. Díky možnosti obcí rozhodovat o hazardu na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek je v zemi 457 obcí s celoplošným zákazem hazardu na svém území, 198 obcí přistoupilo k regulaci prostřednictvím stanovení povolených míst, kde na jejich území hazard provozovat lze, a 65 obcí zvolilo cestu vymezení míst, kde je provozování zakázáno.