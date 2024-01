Mladíci hodili petardu do automatu na kávu, jednoho si vyzvedla opilá matka

Mladíci se u této podívané náramně bavili a celou akci natočili na telefon. Strážníci na místě zajistili kompletně celou čtveřici. Všichni byli pod vlivem alkoholu, dva z nich navíc ještě nedovršili plnoletosti.

„Co jim ale chybělo do věku, to jim nechybělo do drzosti, což statečně předváděli do příjezdu zákonných zástupců. Jeden sedmnáctiletý mladík od arogantních poznámek, urážek a posměšků přešel i k fyzickému kontaktu. Odezva byla rychlá, hmaty, chvaty a nasazená pouta. Druhý mladík se nechtěl nechat zahanbit, takže držel podobnou notu s kamarádem,“ řekla mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová.

Jeho matka, která si syna vyzvedla, byla v rámci silvestrovských oslav také pod vlivem alkoholu. I ona měla podle mluvčí problém se slušným chováním a opakovaně neuposlechla výzev strážníků.

„Tento svůj přístup už ale bude muset vysvětlit u správního orgánu, kam strážníci přestupek postoupí. Kromě této instituce bude kvůli opilosti mladistvých zaměstnaná i sociálka a rovněž se poškozeným automatem bude zabývat Policie ČR, která si celý případ zničeného zařízení převzala,“ řekla Klementová.