Politici odložili verdikt o fungování zubní pohotovosti v Ostravě

V pondělí měli radní kraje rozhodnout, zda na další dva roky uzavřou smlouvu s vítězem výběrového řízení, kterým je společnost AJNA dental clinic z centra Ostravy.



„Privátní zubní klinika lékaře Lubomíra Berana se jako jediná přihlásila v listopadu do výběrového řízení na poskytování lékařské pohotovostní služby v oboru stomatologie. Od března by tak mohla převzít zubní pohotovost v Ostravě. Materiál jsem ale z jednání rady stáhl, protože firma nedodala podklady o personálním zajištění služeb,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Náměstek ostravského primátora pro zdravotnictví Zbyněk Pražák rozhodnutí vítá. A netají, že by byl ještě raději, kdyby krajští radní celé výběrové řízení zrušili a služby nadále zajišťovala městská nemocnice. „Po dohodě se stomatology jsme nabídli kraji, že nemocnice by organizovala zubní pohotovost za stejné peníze, jaké nabízí privátní klinika, ale mnohem déle: o víkendu do pozdního večera a ve všední dny až do půlnoci,“ řekl Pražák.

Podle Gebauera není situace jednoduchá. „Nechceme se dostat do konfliktu se zákonem. Veřejné soutěže mají svá pravidla. Projednání výsledků jsem odložil o dva týdny. O tuto lhůtu má firma delší termín na doplnění náležitostí. Pak rozhodneme, zda s ní podepíšeme smlouvu, nebo výběrové řízení zrušíme,“ nastínil náměstek.

Kraj musí zajištění ostravské zubní pohotovosti vyřešit nejpozději do konce února. Stejně tak i pohotovostních služeb pro děti a dospělé. I ty poskytuje Městská nemocnice Ostrava jen do konce února, a to díky prodloužené smlouvě. Ta původní totiž vypršela už na konci prosince. Jenže do výběrového řízení na tuto péči se nikdo nepřihlásil. Ani městská nemocnice, protože jejímu řediteli i politikům vadilo, že kraj omezí ordinační hodiny.

„Provozovatele vybereme v poptávkovém řízení, oslovíme ostravské nemocnice. Stanovili jsme minimální rozsah hodin. Může ordinovat i déle, ale za stejné peníze,“ dodal Gebauer.