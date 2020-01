Krajský úřad chce od března omezit provoz pohotovostí v Ostravě

„Na dospělé, dětské i zubní pohotovosti slouží lékaři z terénu. Ročně tam pediatři ošetří tisíce dětí. Neumím si představit, co se bude dít, až noční pohotovost zruší a rodiče s dětmi se pohrnou do nemocnic, kde je omezená služba,“ upozornil redakci MF DNES ostravský pediatr, který nechce zveřejnit jméno.

Zatím mohou malí pacienti každou noc navštívit pohotovost, jež funguje v budově dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava. Kraj chce ale ostravské pohotovostní služby pro děti i dospělé a také zubní, kam večer a v noci jezdí lidé z celého regionu, výrazně omezit.

Původně měly změny nastat 1. ledna, jenže záměr překazili radní Ostravy s šéfem Městské nemocnice. Pustili se totiž do tiché války s krajem, a zřejmě tím docílí ústupků ve prospěch pacientů. Noční provoz pohotovostí ale i tak skončí.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer potvrdil, že změny v lékařské pohotovostní službě nastanou od 1. března.

„Nejde o nic mimořádného. Vyhlásili jsme výběrové řízení na provozování pohotovostí v Ostravě na další dva roky s upravenými ordinačními hodinami. Lékaři pro dospělé už teď končí večer. My chceme všechny ordinační hodiny sjednotit s provozem pohotovostí v jiných okresech. Nikde kromě Ostravy již v noci nefungují a není s tím problém,“ uvedl Gebauer.

Do výběrového řízení se takřka nikdo nepřihlásil

Podotkl, že kraj se drží doporučení ministerstva zdravotnictví. Pohotovosti pro děti a dospělé by tak měly nově v Ostravě končit ve všedních dnech ve 20 hodin a zubní ve 21 hodin. O víkendech a svátcích by lékaři ordinovali od rána do odpoledne.

„Ke sjednocení časů stejně dojde, až budou pohotovosti součástí urgentních příjmů, které vzniknou i v řadě nemocnic našeho kraje,“ dodal náměstek hejtmana.

Do výběrového řízení, jejž kraj vyhlásil v listopadu a obálky otvíral v prosinci, se však nikdo, s výjimkou privátního stomatologa, nepřihlásil. Nabídku překvapivě nepodala ani Městská nemocnice Ostrava, která dosud zajišťuje všechny tři části lékařské pohotovostní služby: zubní, pediatrickou i dospělou.

„Naše nemocnice se nepřihlásila z více důvodů. Hlavně proto, že nesouhlasíme s tak velkým omezením dostupnosti pohotovostních služeb. Ale i proto, že kraj o tom s městem předem nejednal,“ řekl náměstek ostravského primátora pro zdravotnictví Zbyněk Pražák.

Pohotovosti ošetří asi 40 tisíc pacientů ročně, nejvíc zubní

Ostravské pohotovosti ošetří 40 tisíc lidí ročně, z toho 18,5 tisíce stomatologové a 12 tisíc dětští lékaři.

„Obě ordinace zatím slouží i v noci, o víkendech a svátcích nepřetržitě. Kraj chce, aby dětská pohotovost fungovala ve všedních dnech jen od 15 do 20 hodin a během víkendů a svátků pouze od 9 do 15 hodin. To se nám zdá málo, proto jsme na jednání ostravských nemocnic navrhli delší provozní dobu s tím, že po desáté večer zajistí nutnou péči o děti nemocnice,“ uvedl Pražák.

Gebauer namítl, že kraj řeší změny už od září, a to i s městskou nemocnicí. Ředitel nemocnice Petr Uhlig to upřesnil: „Kraj s námi jednal, ale jen o výběrovém řízení. To, jak brutálně chce omezit hodiny, jsme zjistili až po zveřejnění podmínek soutěže. Proto jsme se nepřihlásili,“ uvedl Uhlig.

Kraj sumu za pohotovosti nezvýší

Jelikož s výjimkou zubaře se nepřihlásili žádní zájemci a původní smlouva vypršela v prosinci, dohodl se kraj s Městskou nemocnicí Ostrava na prodloužení služeb za starých podmínek do 29. února. Proto zatím fungují i noční pohotovosti. Ale co bude od března?

„Stomatologickou pohotovost zřejmě převezme privátní stomatolog. Rozhodneme o tom v pondělí. Pokud jde o dětskou a dospělou pohotovost, řešíme druhé kolo výběrového řízení tím způsobem, že oslovíme všechny tři ostravské nemocnice a bude záležet na vzájemné dohodě,“ uvedl minulý týden Gebauer.

Upozornil ale, že kraj nabízí za všechny služby s daným počtem hodin třicet milionů a sumu nezvýší. „Pokud některý poskytovatel chce za nabídnutou cenu ordinovat déle, nikdo mu v tom nebrání,“ dodal.