Sehraný ortopedický tým z Orlové brzy zanikne. Lékaři výpovědi nestáhli

Spory o stěhování ortopedie z Orlové končí. Boj, který se kolem toho loni rozpoutal, ale nemá vítěze.



Na první pohled vyhrála nemocnice v Karviné-Ráji společně s krajským úřadem. Silou prosadily, že lůžkové ortopedické oddělení se stěhuje právě do Karviné, a ne do Havířova, kam se chtěl tým pod vedením tehdejšího primáře Tomáše Knybla přesunout kvůli lepším podmínkám, hlavně operačním sálům.

„Výměny velkých kloubů už děláme jen v Karviné-Ráji,“ řekl Ivo Žolnerčík, ředitel nemocnice, pod kterou patří i pracoviště v Orlové.



Jenže to má háček. Neoperuje tam žádný z orlovských lékařů a za tři týdny se tak sehraný a soudržný tým definitivně rozpadne.



Kvůli tomu, že kraj jako zřizovatel nemocnic nejprve povolil a poté zakázal stěhování ortopedie do Havířova, podalo v prosinci 55 lékařů, sester a dalších členů týmu výpověď s lhůtou do konce ledna. Doufali, že kraj couvne, ale to se nestalo. Karvinská nemocnice totiž ortopedii z mnoha důvodů potřebuje.



Ředitel: Asi třetina sester už výpovědi stáhla, ale lékař žádný

„Snažili jsme se všechny přesvědčit, aby zůstali. Chystáme rekonstrukci operačních sálů, která bude hotová do května 2021. Asi třetina sester už výpovědi stáhla, ale lékař zatím ani jeden a obávám se, že to tak zůstane. Budu rád, když si to rozmyslí, ale donekonečna je přesvědčovat nemá smysl,“ říká Žolnerčík, který se vedení nemocnice ujal teprve koncem loňského roku.

Krátce poté, co šéf krajského odboru zdravotnictví dočasně pověřený řízením nemocnice odvolal z funkce primáře ortopedie Tomáše Knybla a nahradil jej Martinem Holinkou, který přišel z jiné nemocnice. Ten teď jako jediný vyměňuje pacientům zničené klouby za umělé.



„Při operacích mu zatím vypomáhají externisté, případně naši chirurgové. Ortopedové z Orlové odmítli. Ti zatím na svém pracovišti dělají menší zákroky, které nevyžadují intenzivní pooperační péči. Na konci ledna zřejmě skončí. Dočasně tak u nás klesl počet operací kloubů asi na třetinu, děláme maximálně jednu denně, ale už během února a března se situace změní. Má nastoupit asi jedenáct nových ortopedů,“ líčí Žolnerčík.

Knybel: V Karviné nejsou vhodné podmínky

Primář Holinka to potvrdil, ale dodal, že část stávajících lékařů svůj odchod ještě zvažuje. „Stále spolu jednáme,“ řekl Holinka.



Jeho předchůdce ve funkci má jasno. „Odcházím. A podle mých informací se k tomu chystají snad všichni lékaři. Nechtějí pracovat v Karviné, kde pro naši práci nejsou vhodné podmínky,“ řekl Knybel.



Mrzí ho, že tým, který za ním dodnes stojí, se rozpadne. Ale všichni věděli, že žádná nemocnice (s výjimkou havířovské, pokud by s tím souhlasil kraj - poznámka redakce) nemůže přijmout tolik lidí. „Nešlo o mé rozhodnutí, vždy jsme o všem hlasovali. Některé sestry nakonec zůstanou. Další přejdou do okolních zařízení včetně Havířova, i když to v prosinci vypadalo, že nemocnice má zákaz je přijmout. Jenže jí chybí sestry a nabízí náborový příspěvek sto tisíc, tak by bylo absurdní, kdyby je odmítla,“ dodal Knybel.



Část týmu zřejmě přejde do Havířova, ale na různá oddělení

Ředitel havířovské nemocnice Norbert Schellong uvedl, že jim nikdo nezakázal přijmout sestry z Orlové, ale zatím neví, zda nastoupí. „Jasno bude až v únoru. Zatím mají čas se rozmyslet,“ vysvětlil. „Nárok na příspěvek ale nemají,“ dodal.



Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v havířovské nemocnici Renata Tydlačková upřesnila, že náborový příspěvek dostávají jen sestry „zvenčí,“ tedy ne z nemocnic, jejichž zřizovatelem je kraj, aby si personál vzájemně nepřetahovaly.



Ani ona zatím neříká, kolik sester z Orlové by mohlo přijít, ale netají, že když budou chtít, ráda je přijme.



„S primářem Knyblem jsem kdysi pracovala, je to pracovitý člověk. Tým pod jeho vedením byl skvělý, lidé drželi při sobě, nehrálo se na funkce. Lékaři, které vychoval, jsou pracovití, empatičtí a pokorní, což je dnes vzácnost. Velmi mě proto jako člověka a zdravotnici mrzí, že se tak soudržný tým rozpadne. Sestry, které přijdou k nám, budu také muset rozdělit na různá oddělení,“ dodala Tydlačková.