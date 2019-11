Válka kraje a karvinských lékařů s ortopedy z Orlové zasáhla i pacienty

Krajští radní jmenovali v pondělí s platností od 5. listopadu novým ředitelem Nemocnice v Karviné-Ráji a její pobočky v Orlové Ivo Žolnerčíka.

Ve stejný den šéf krajského odboru zdravotnictví Pavel Rydrych ještě jako pověřený ředitel stejné nemocnice odvolal z funkce primáře ortopedie Tomáše Knybla a vedením oddělení pověřil Martina Holinku, který přišel z Karvinské hornické nemocnice.

Oba noví šéfové dostali od hejtmanství stejný úkol, zajistit stěhování ortopedie z Orlové do Karviné-Ráje. Jenže s tím ortopedický tým nesouhlasí a podává hromadně výpovědi.

„Trváme na tom, že se chceme přestěhovat do nemocnice v Havířově, kde budeme mít lepší podmínky k práci, především vyhovující operační sály,“ říká odvolaný primář Tomáš Knybel, který je nyní řadovým lékařem.

„Buď půjdeme do Havířova, nebo skončíme,“ uvedl s tím, že výpovědi podalo kromě něj dalších dvaapadesát členů týmu a další dva lékaři to udělají v nejbližších dnech.

Podotkl, že jedenáct lékařů a jeho asistentka podali výpověď přímo přes podatelnu, proto je dostal nový ředitel hned, ale zdravotnický personál poslal výpovědi prostřednictvím nadřízených, tedy vrchní a hlavní sestry, proto mohou putovat déle.

Náměstek k výpovědím: Máme téměř tři měsíce na vyjednávání

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer i ředitel nemocnice v Karviné-Ráji Ivo Žolnerčík shodně potvrdili, že do dnešního poledne bylo oficiálně doručeno jedenáct výpovědí, ale předpokládají, že další ještě přijdou.



„Výpovědní lhůta začne plynout 1. prosince a skončí 31. ledna. Máme tak téměř tři měsíce na vyjednávání,“ řekl Gebauer. „Věřím, že dojdeme ke kompromisu, jinak bych se do toho ani nepouštěl,“ dodal Žolnerčík.

Ten si ve středu prohlédl operační sály v Karviné-Ráji a je přesvědčený, že vyhovují všem operačním oborům a dají se v nich operovat i ortopedičtí pacienti, minimálně do doby, než nemocnice zajistí úpravu prostor, nebo stavbu nových. Podle Gebauera by mělo vybudování nových sálů trvat asi 1,5 až dva roky.

Odvolaný primář Knybl řekl, že v současných podmínkách sice ortopedové mohou pracovat provizorně, ale ne dlouho. „Máme se vracet tam, odkud před čtyřiceti lety ortopedové odešli a vybudovali sály podle svých potřeb v Orlové? Netvrdím, že sály v Karviné-Ráji jsou špatné, ale říkám jménem celého týmu, že pro naše potřeby jsou malé a nedostatečně osvětlené. Musíme si nosit vlastní čelovky a přenosná světla z ambulancí, abychom dobře viděli do rány například při operaci kyčle. Ale těch problémů je tam daleko víc,“ popsal svůj pohled na věc Knybel.

Způsob, jakým se vyjadřuje o karvinských operačních sálech, naštval nejen tamní lékaře, ale i radní kraje. „To byl hlavní důvod jeho odvolání,“ řekl náměstek hejtmana Gebauer.

Stávková pohotovost v Karviné hatí stěhování do Havířova

Ten přitom nedávno slíbil ortopedům z Orlové, že se mohou přestěhovat do nemocnice v Havířově, která má k dispozici větší počet modernějších operačních sálů a ortopedii se snažila nalákat už v minulosti.

Novému řediteli tamní nemocnice Norbertu Schellongovi se to podařilo a obratem zažádal ministerstvo zdravotnictví o licenci ortopedických operačních výkonů. „K první operaci by mohlo dojít do dvou týdnů,“ odhadoval Schellong koncem října.

Jenže povolení ještě nemá a mezitím vyhlásili stávkovou pohotovost karvinští lékaři, kteří upozornili na to, že ortopedie musí zůstat v Ráji, jinak tamní nemocnice ztratí akreditaci pro vzdělávání mladých anesteziologů a oddělení ARO hrozí, že se rozpadne.

Kraj proto začal couvat a trvá na stěhování ortopedie do Karviné. Zároveň se ale náměstek Gebauer snažil minulý týden vyjednat výjimku pro akreditaci karvinského ARO na ministerstvu zdravotnictví. „Udělal jsem, co se dalo, ale zatím nemáme žádnou jistotu. Takže nemohu nic vyloučit, ale ani slíbit. Nejlepší by bylo přestěhovat ortopedii do Karviné-Ráje a dobudovat tam sály,“ dodal Gebauer.

Žolnerčík: Řeším, kde budeme operovat silně rizikové pacienty

Zda a jak se nakonec podaří situaci vyřešit, si v této chvíli netroufá odhadnout nikdo ze zdravotníků ani politiků.

Problém ale je, že vyhrocené spory už citelně dopadají i na pacienty. „V Orlové normálně operujeme běžné pacienty včetně výměny kloubů, ale musíme bohužel rušit naplánované operace silně obézních či jinak rizikových pacientů. U nás je operovat nemůžeme, v Havířově to ještě nejde, a v Karviné, kde jsme tyto pacienty operovali v uplynulých měsících, už to nejde,“ řekl Tomáš Knybel.



„Je nezodpovědné odmítat pacienty. Lékaři by měli především léčit, složili přísahu,“ zlobí se kvůli tomu náměstek hejtmana Martin Gebauer, podle kterého by měli orlovští ortopedové dál operovat své rizikové pacienty v Karviné.

Knybel ale oponuje, že nemohou. „Není to tak, že my bychom nechtěli, ale primář ARO na poradě primářů nemocnice v Karviné-Ráji 25. října řekl, že naše pacienty uspávat nebude. Den poté, co kraj oznámil, že se budeme stěhovat do Havířova, nám zrušili všechny naplánované operace,“ vysvětlil.

Právě dopad na rizikové pacienty teď přednostně řeší ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík. „Už jsem si vyříkal situaci s ortopedy z Orlové a ještě ji proberu s karvinskými lékaři. Nejpozději ve čtvrtek rozhodnu, zda budou orlovští ortopedové operovat rizikové pacienty v Karviné-Ráji, nebo u sebe, ale budou za nimi dojíždět anesteziologové a internisté z Karviné. V každém případě situaci vyřešíme tak, abychom nemuseli žádné pacienty odmítat,“ slíbil Žolnerčík.