Být včelařem není letos žádný med, přesto doufají v záchranu sezony

Být včelařem letos není žádný med. Na toto rčení si moravskoslezští včelaři mnohokrát vzpomněli, zejména na jaře.

„Byla to hrůza, jedna snůška úplně vypadla,“ povzdychl si Martin Pospíšil, který vede Český včelařský svaz na Bruntálsku.

Při vzpomínce na jaro stále pociťuje smutek. „Bylo chladno a první květy odkvetly v podstatě bez včel, protože nelétaly, maximálně jen pro vodu,“ popisuje Pospíšil.

On sám na tom ještě není tak zle jako někteří jiní včelaři. „Kdo má včelstva u lesa, což mám, tomu pomohlo, že lesní malina pěkně zamedovala. Takže jsem zhruba na sedmdesáti procentech ideálního stavu, ale někteří jiní jsou na tom mnohem hůře,“ potvrdil.

Podobně hovořila i včelařka Marie Knedlová z Frýdecko-Místecka. „Pozdní nástup jara, chladno a déšť, to jsme nezaznamenali několik let nazpět,“ připomněla.

Cena medu se nejspíše znatelně zvýší

Současně upozornila na to, že tyto chovatelské patálie mohou v konečném důsledku vést ke zdražení medu.

„Záleží na každém včelaři, ale jak jsme v minulosti říkali, že kilogram medu přijde na 150 korun a více, tak letos to nejspíše bude 180 korun a více. A někde i přes dvě stě korun. Ale co mám ohlasy, tak lidé to chápou a určitě si za kvalitní med připlatí, čímž podpoří tuzemské včelaře,“ uvedla Knedlová.

Co včely nejvíce ohrožuje Prudké střídání teplot – počasí přichystalo včelám nemilé překvapení. V březnu za teplého počasí vyletěly ven, ale pak uhodily mrazy, vinou čehož mnoho včel uhynulo a další jsou oslabeny.

– počasí přichystalo včelám nemilé překvapení. V březnu za teplého počasí vyletěly ven, ale pak uhodily mrazy, vinou čehož mnoho včel uhynulo a další jsou oslabeny. Varroáza – infekční onemocnění způsobené roztočem pocházejícím z daleké Indie. Tamní včely jsou proti němu imunní, evropské však nikoliv.

– infekční onemocnění způsobené roztočem pocházejícím z daleké Indie. Tamní včely jsou proti němu imunní, evropské však nikoliv. Mor včelího plodu – onemocnění včelích larev. Spory přežívají mnoho let a zamořují rozsáhlé oblasti. Při nakažení včelstva je jediným řešením důsledná likvidace, nejčastěji spálením.

Oba včelaři upozorňují, že celý rok určitě není ještě zcela ztracený. „Právě nyní se rozhoduje o osudu celé sezony, protože kvetou lípy a snůška zatím vypadá dobře. To by letošek mohlo z velké části zachránit,“ nastínila Marie Knedlová. Včelař z Bruntálska souhlasí. „Včelstva jsou jinak pěkná, takže doufáme, že snůška z lipových květů bude co největší.“



Třináct ohnisek

Před několika lety chovy včel v kraji výrazně decimovaly nákazy, nejvíce varroáza a mor včelího plodu.

„Letos bylo zatím v Moravskoslezském kraji vyhlášeno třináct ohnisek moru včelího plodu, nejhorší nákazová situace je v okresech Frýdek-Místek a Ostrava. Na postižených stanovištích jsou nařizována opatření zahrnující mimo jiné likvidaci včelstev,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Dodal, že kvůli zamezení šíření této nákazy bylo v letošním roce utraceno v kraji 69 včelstev. „V ochranných pásmech bylo letos vyšetřeno 5 502 včelstev a dále v rizikových oblastech 3 376 včelstev,“ shrnul Vorlíček.

Případů varroázy ubylo

Včelstva byla vyšetřena i na přítomnost roztoče způsobujícího varroázu. „Tam je situace příznivější, což se projevilo minimálním hlášením zimních úhynů včelstev,“ zmínil.



Krajští zastupitelé schválili na začátku června dvoumilionovou dotaci včelařům a jejich spolkům, peníze mohou využít na stabilizaci a obnovu včelstev, dále na opatření vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu včel a na rozvoj odborného vzdělávání.

„Včelařské spolky tak mohou pro své členy získat mimo jiné i termokomoru, která eliminuje nebezpečného roztoče kleštíka včelího. Z dotačních peněz si mohou pořídit také zařízení na zpracování včelího vosku nebo lis na výrobu mezistěn,“ nastínil náměstek hejtmana Jan Krkoška. O dotaci mohou včelaři žádat do 15. července.

Mladým včelařům začne letní škola

Včelaři na Frýdecko-Místecku provozují i Včelařský naučný areál v Chlebovicích, místní části Frýdku-Místku.

„Právě nyní v sobotu začíná letní škola mladých včelařů. Zájem je veliký, takže o budoucnost včelařství nemám obavy,“ podotkla Marie Knedlová.

V době pandemických opatření měli v Chlebovicích zavřeno, čehož využili například k rekonstrukci střechy, podlah. „Pro veřejnost otevřeme 29. srpna na včelařské slavnosti,“ zakončila Marie Knedlová.

20. srpna 2020