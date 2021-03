Varny pervitinu jsou tikajícími bombami paneláků, policie exploze řeší každý rok

Po výbuchu v pětipatrovém bytovém domě leží stále v nemocnici sedmatřicetiletý muž. „Je umístěn na jednotce intenzivní péče. Jeho stav je vážný,“ informovala ve středu mluvčí Fakultní nemocnice v Ostravě Petra Petlachová.

Domácí varny provází zranění lidí, požáry a výbuchy často. Některé případy končí i tragicky. Jako například v roce 2013 ve Frýdku-Místku, kdy hořící muž po explozi varny vyskočil ze šestého patra domu. Poraněním po převozu do nemocnice podlehl.

Ohroženi neodbornou manipulací s chemikáliemi při výrobě drogy bývají nejen vařiči pervitinu, ale i jejich sousedé. Ti přitom často nemusejí tušit, co se ve vedlejším bytě odehrává.

„Výrobci pervitinu jsou si dobře vědomi zápachu, který vzniká při některých chemických reakcích spojených s výrobou omamné a psychotropní látky. Proto využívají filtry, odsavače a parfémované přípravky, aby vzniklý pach potlačili a nebyli odhaleni,“ podotkl vedoucí krajského toxi týmu Jakub Mohyla.

Tato policejní pracovní skupina se na problematiku nealkoholové toxikomanie v kraji zaměřuje od roku 2012, kdy tým vznikl. I díky jeho práci bylo v regionu za minulých pět let odhaleno celkem 191 varen pervitinu.

Speciální útvar například při loňské akci s názvem MIDAS zadržel šestičlennou skupinu, která vyráběla drogu v domě na Frýdecko-Místecku. Při prohlídce našli zasahující policisté čtyři kila efedrinu, ze kterých by bylo možné vyrobit tři kilogramy pervitinu, tedy až patnáct tisíc dávek.

Občas policistům s odhalením nelegální varny pomohou místní obyvatelé. „Takových oznámení a poznatků policie prověřuje každoročně několik desítek,“ podotkl Jakub Mohyla.

Vliv varny se na zdraví projeví i po letech

Lidé žijící v sousedství varen nejsou ohroženi jen případným výbuchem a požárem, ale i samotnou přípravou drogy v jejich okolí, a to i po zadržení vařičů. Po měsících i letech se to může projevit na jejich zdraví. V řadě studií na to upozorňuje například odborník specializující se na tzv. nové hrozby terorismu Karel Lehmert.

„Odhalením varny metamfetaminu a zatčením pachatelů problém nekončí. Pro obyvatele okolních nemovitostí teprve začíná. Kontaminace ovlivňuje jejich zdravotní stav i dlouhé roky po přerušení nelegální činnosti,“ líčí Karel Lehmert.

Lehmert se svými kolegy závažnost následků demonstruje třeba na příkladech několika dětí a dospívajících, kteří žili v blízkosti fungující nebo i bývalé varny. Hlásili poté problémy s přetrvávajícím kašlem, podrážděnou pokožkou či nosní sliznicí i další obtíže.

Odborníci zároveň upozorňují, že riziko hrozí například i policistům, hasičům a dalším zasahujícím složkám, které do varen z povahy své práce musí často vstupovat.