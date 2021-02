Výbuch v Hrabůvce zavinila varna drog, potvrdila policie. Má podezřelého

„Kriminalisté pracovali s několika verzemi, kterými mohla být exploze způsobena. Jedna z prověřovaných verzí se potvrdila. K výbuchu a následnému požáru došlo s největší pravděpodobností při neodborné manipulaci s chemickými látkami při nelegální výrobě metamfetaminu,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.



„Zadrželi podezřelého muže ve věku 48 let, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. V dané věci bylo proti němu zahájeno trestní stíhání, přičemž mu za vytýkanou trestnou činnost hrozí trest odnětí svobody v trvání od dvou do deseti let,“ dodala s tím, že u zadrženého lze očekávat podání podnětu k návrhu na vzetí do vazby.

Policie zatím nechce specifikovat, o jaký trestný čin se podle ní jedná. Podle informací ČTK by mělo jít o nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

„Kriminalisté budou i nadále vyšetřovat okolnosti případu a případnou míru zavinění dalších podezřelých osob, které se v inkriminovanou dobu mohly na místě činu nacházet,“ dodala mluvčí.

Sedmatřicetiletý muž, který při explozi utrpěl popáleniny na více než polovině těla, je stále ve vážném stavu ve Fakultní nemocnici Ostrava.

„Je dál ve vážném stavu. Umístěn je na jednotce intenzivní péče popáleninového centra,“ uvedla mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová.