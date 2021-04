Kraj chce víc vidět do útlumu OKD, o areály šachet je zájem

„Naším hlavním úkolem je bezpečná likvidace převzatých dolů a zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých areálů dolů. Už během příprav chceme zohlednit plánované záměry Moravskoslezského kraje. Bude nutné provést řadu likvidačních a sanačněrekultivačních prací, které mohou pomoci transformaci důlních areálů,“ nastínil Kašpar chystané aktivity Diama při útlumu dolů. „Jsme ale také připraveni být aktivním partnerem i pro další fáze využití areálů dolů a úzce spolupracovat na přípravě konkrétních transformačních projektů.“



Hlavním bodem jednání a spolupráce kraje s Diamem, k níž se přidalo i ministerstvo průmyslu, budou areály nedávno uzavřených šachet. O ty je ze strany kraje i obcí největší zájem.

„Jsme také otevření diskusi ohledně budoucího nakládání s pozemky v území,“ podotkl ředitel Diama.

Podle hejtmana Iva Vondráka je spolupráce kraje s Diamem důležitá.



„To, co se bude v kraji v dalších letech dít, bude docela náročný proces, který určí, jakým směrem se bude kraj ubírat,“ komentoval podpis hejtman. „Memorandum nám pomůže tyto kroky ovlivnit. Víme, co chceme dělat, máme koncepci, víme, s kým to chceme dělat, jsou tady evropské zdroje, které mohou sehrát obrovskou roli.“