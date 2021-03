Většina končících horníků z OKD při pohovorech přijala dohodu a odchodné

„Tak a je to. Na Diamo mě nechtěli, tak jsem jim to podepsal. Jedenáct měsíců na pracáku a fajront,“ volal na své, dnes už bývalé kolegy odcházející po ranní směně z Dolu ČSM jeden z čerstvě propuštěných havířů. S prací v rámci OKD skončilo poté, co se vedení firmy rozhodlo ukončit těžbu na dolech Darkov a ČSA, přes 1 700 zaměstnanců.