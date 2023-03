Dárců ledvin by teď mohlo být více, umožní to změny v legislativě

„Je to víc než v době před covidem a letos chceme tuto hranici posunout o dalších pět pacientů,“ uvedl primář Transplantačního centra ostravské fakultní nemocnice Pavel Havránek.

Tyto plány ale nezávisí jen na pacientech, které na čekací listinu připravují jednotlivá dialyzační střediska. Důležitý je také počet orgánů vhodných k transplantaci. Konkrétně v Ostravě měli loni lékaři k dispozici pouze 21 darovaných ledvin, zbývající transplantace mohli provést jen díky orgánům, které jim poskytla centra z jiných krajů.

To by se ale mělo díky úpravám v legislativě změnit. „V případě mrtvých dárců dnes můžeme k operaci použít nejen ledvinu člověka po mozkové smrti, ale nově také od pacienta, kterému přestalo bít srdce,“ konkretizoval Havránek. Další důležitou skupinou jsou i dárci žijící – a také těch by mohlo být podle lékařů více.

„Pokud se dnes někdo rozhodne darovat ledvinu, jde hlavně o případy v rodině, kdy ji potřebují rodiče, děti nebo sourozenci. Poměrně často se jako dárci hlásí i partneři nemocných,“ jmenovala typy dárců Iveta Dudková, vedoucí lékařka Dialyzačního střediska nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích.

Výjimkou ale nejsou případy, kdy se na lékaře obrátí cizí lidé. „Právě teď u nás máme čtyřicetiletého muže, který se z osobních důvodů rozhodl nabídnout ledvinu komukoliv, a na nás je najít člověka, který by mohl jeho dar přijmout,“ popsal Havránek s tím, že tento případ je opravdu raritou, se kterou se lékaři často nesetkávají.