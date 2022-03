Měl jsem dostat ledvinu, ale přiletěly první rakety, popisuje uprchlík

Měl koupenou jízdenku na vlak. Ve čtvrtek 24. února se 51letý Bakhtiyar Selimkhanov z ukrajinského města Dnipro chystal odjet do kyjevské nemocnice, kde mu měli transplantovat ledvinu. Čekal na ni rok a půl. Jenže časně ráno začala válka.

„Na naše město dopadly první dvě rakety. Doufal jsem, že termín operace platí, ale volali mi z nemocnice a lékař řekl, že zastavují provoz a transplantace neproběhne. Byl jsem z toho špatný,“ líčí muž, kterému se z minuty na minutu změnil život. Vzhledem k okolnostem se rozhodl opustit vlast.

S manželkou a vnukem zamířil do Prahy, kde má známé. Cesta jim trvala týden. Během ní nemocný muž absolvoval v Polsku jednu hemodialýzu – čištění krve přes umělou ledvinu. Další dvě pak podstoupil v Praze. Jenže v tamním asistenčním centru muži doporučili přesun do Ostravy, kde se dočká i péče.

Proto teď muž s rodinou žije v centru města a pravidelně dochází na dialýzu do Městské nemocnice Ostrava (MNO). „Cesta pro něj byla strastiplná, ale teď už je na tom lépe,“ hodnotí stav pacienta vedoucí lékař nefrologického a hemodialyzačního centra Patrik Letocha.

Bez dialýzy měl vysoký tlak a otoky

„Na Ukrajině se léčil šest let. Teď chodí na dialýzu třikrát týdně. Pokud to bude možné, podstoupí vyšetření tak jako čeští pacienti a pak by mohl být zařazen na čekací listinu do transplantačního programu,“ dodává Letocha.

„Po cestě mi bylo špatně, bez dialýzy jsem měl vysoký tlak a otoky. Teď se ale cítím dobře. Jsem spokojený a rád bych tu podstoupil transplantaci,“ říká běženec.

Bojí se víc o syny, kteří zůstali na Ukrajině. „Staršímu je 25 let, bojuje v armádě a posílá jen esemesky, telefonovat nesmí. S mladším si voláme, má 19 let a studuje,“ svěřuje se muž.

V MNO poskytují ročně asi dvanáct tisíc dialýz. Stejně jako Bakhtiyar Selimkhanov tam našla pomoc také ukrajinská žena s nemocí ledvin.

Nachlazení i nádor žaludku

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu už v nemocnici ošetřili asi 140 uprchlíků, z toho devatenáct sanitky přivezly rovnou z nedalekého Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na Černé louce.

„Nejčastěji ošetřujeme děti, které přijdou na pohotovost se střevními potížemi či nachlazením. Ale čtyři ukrajinské děti už jsme krátkodobě hospitalizovali a první dítě se u nás narodilo. Déle tu leží například dospělý pacient s nádorem žaludku,“ přibližuje mluvčí MNO Andrea Vojkovská.

Zdravotní péči poskytují běžencům i další nemocnice či lázně. Třeba ve Fakultní nemocnici Ostrava vznikly nedávno dva UA pointy, tedy nízkoprahové ordinace pro ukrajinské běžence, kteří ještě nemají svého praktického lékaře.

Dívenka se léčí i v klimkovických lázních

„Do UA pointů pro dospělé a děti přišlo zatím 104 pacientů, ale v nemocnici jsme poskytli již 521 ošetření 192 Ukrajincům. Někteří přicházejí opakovaně,“ popisuje mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová.

Rušno je i v jiných okresech. Třeba v Nemocnici AGEL Nový Jičín vyšetřili přes sedmdesát uprchlíků. „Přes dvacet lidí utrpělo úraz, sedm potřebovalo pomoc lékařů z ušní, nosní a krční ambulance,“ říká mluvčí Agelu Adam Knesl. A dodává, že nemocnice zatím hospitalizovala třicet ukrajinských pacientů včetně těhotných žen, z toho dvě tam už porodily.

V Sanatoriích Klimkovice nyní na náklady lázní rehabilituje 13letá Sofie s dětskou mozkovou obrnou. Společně s matkou i prarodiči utekla před válkou z ukrajinského města Žytomyr k tetě do Prahy. „Když jsme se dozvěděli o možnosti rehabilitovat v Klimkovicích, využili jsme toho. Sofii pobyt velmi prospívá,“ říká její maminka Natália.