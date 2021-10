Radnice i Sněmovna. Noví poslanci řeší, kolik funkcí ještě zvládnou

Cesty do Prahy a zpět, někdy nekonečné schůzování, další administrativa a mnoho úřadování. Poslanci zvolení o uplynulém víkendu si v rodinách i na pracovištích ujasňují, co vše ještě budou stíhat a kde už uberou. Týká se to zvláště politiků, kteří už jednu placenou funkci vykonávají.