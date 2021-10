Z výsledku v kraji mám radost, ale není co oslavovat, říká hejtman Vondrák

Jenže vyhlídky hnutí ANO na pokračování vládnutí nejsou dobré...

Na to, že velmi ostrá a vyhrocená kampaň byla pojímána jako referendum o setrvání Andreje Babiše, tak si myslím, že ani celostátně jsme nedopadli zle. Navíc díky novému výpočtu mandátů jsme paradoxně i při menším počtu hlasů získali o jeden mandát více než koalice SPOLU. Takže to není prohra, ale není co oslavovat. Současně to totiž znamená odchod do opozice.

Nebude to v opozici ještě útrpnější a neefektivnější, než na co jste si v poslední době ohledně Sněmovny hodně stěžoval?

Možná to bude naopak, otevírá se jiná cesta komunikace. Dosud jsme to byli my, kteří vymýšleli a tvořili, přičemž byli stále terčem kritiky. Teď budeme kontrolovat a věci komentovat, to bude jednodušší. A samozřejmě věřím ve spolupráci s koalicí, která obsahuje stejné strany, jako máme krajskou koalici.

To už naznačujete snahu spolupracovat s ODS? Zatím to rozhodně nevypadá, že by s vámi chtěli spolupracovat, natož jít do koalice...

Počkejme, až opadnou emoce a jak se věci budou vyvíjet. Velkou motivací voličů koalice SPOLU bylo porazit Andreje Babiše. Programové hodnoty si však jsou v některých věcech poměrně blízké.

Případná spolupráce by zřejmě předpokládala odchod Andreje Babiše minimálně ze Sněmovny...

V politice možná chce zůstat, ale také je pravdou, že není člověkem, který by seděl v poslanecké lavici. Na to ho znám, že potřebuje něco řídit, stále něco dělat. Takže si nejsem jistý, jestli zůstane ve Sněmovně. Bude to však jeho rozhodnutí.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

konečné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

konečné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,61%

134 322 hlasů

konečné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

konečné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

konečné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

konečné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

konečné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

konečné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

konečné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

konečné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

konečné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

konečné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

konečné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

konečné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,47%

6 654 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Překvapilo váš něco na volebních výsledcích?

Určitě to, jak moc neuspěla ČSSD. Myslím si, že rétorika z jejich strany byla v poslední době špatná, například paní Maláčová se vyjadřovala až ultralevicově. ČSSD bude chybět. Překvapil mě i malý zisk SPD s Tomiem Okamurou jako lídrem v našem kraji. Ukázalo se, že lidé rozpoznají hrubý populismus a že reálná politika musí vypadat jinak.

Neúspěch Pirátů v koalici se STAN nepřekvapil?

Pro Piráty je to jistě šok, ale já kroužkování kandidátů STAN očekával, i když jistě ne tak masivně. Stejně tak jsem čekal kroužkování kandidátů KDU-ČSL v koalici SPOLU, což se také potvrdilo, i když ne tak dramaticky.

Poslancem se stal i váš náměstek Jiří Navrátil (KDU-ČSL) a krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš. A vy pokračujete. Není toho poslancování na krajskou koalici už moc?

Je to pozitivní. Dá se vše zvládat, ale samozřejmě to není automatické. Určitě o tom budeme společně hovořit.