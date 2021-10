Zpět do práce. Polovina moravskoslezských poslanců hledá nové uplatnění

Nejdéle z nich ve Sněmovně působil, a to s přestávkami od roku 1990, Lubomír Zaorálek z ČSSD. Z politiky ani poté, co se jeho strana nedostala do Sněmovny, zmizet nehodlá.

„Věřím, že sociální demokracie tady bude brzy zase potřeba. Rád bych pomohl tomu, aby se strana co nejdříve vrátila na celostátní scénu,“ plánuje končící poslanec.

Na návratu sociální demokracie do parlamentu se chce podílet i Tomáš Hanzel. „V prvé řadě si odpočinu, v kampani na to nebyl moc čas,“ popsal své plány bývalý karvinský primátor. „Chtěl bych ČSSD pomoci zpátky do velké politiky. Musíme začít stranu budovat od začátku a sjednotit levici. Bude to složitější, ale dokázali to lidovci, dokážeme to i my.“

Spolu se svou stranou ze Sněmovny zmizeli i komunisté. Daniel Pawlas i Leo Luzar na politiku rezignovat nechtějí.

Druhý ze jmenovaných už dokonce ohlásil zájem o zisk předsednického postu ve straně.

Končící poslanci z MS kraje Josef Hájek ANO

Pavel Juříček ANO

Tomáš Hanzel ČSSD

Lubomír Zaorálek ČSSD

Leo Luzar KSČM

Daniel Pawlas KSČM

Marian Bojko NEZ

Ivana Nevludová NEZ

Lubomír Volný NEZ

Lukáš Černohorský Piráti

Ondřej Polanský Piráti

„Budu se soustředit na souboj o předsednictví KSČM, tam se bude rozhodovat o dalším osudu strany,“ vysvětlil šestapadesátiletý inženýr. „Pokud bych uspěl, šlo by o práci na plný úvazek, jinak bych se věnoval práci ve svém oboru.“

Zda získá podporu svého stranického kolegy Daniela Pawlase, ale jisté není. Ten se další politické činnosti nevzdává, zda ji spojí s KSČM, však jisté není. Pracovně zvažuje návrat do podnikatelské branže.

„Je otázka, jak se vše vyvine v KSČM. Nějaké zkušenosti mám, takže do budoucna se politické kariéry nevzdávám. Myslím, že by se moje znalosti mohly hodit i novým levicovým subjektům, ale tím neříkám, že bych v KSČM nezůstal,“ uvedl s tím, že nepatří k příznivcům na něj až příliš levicových křídel Lea Luzara ani Kateřiny Konečné.

Juříček: Politika je ztráta času

O dva dosavadní poslance po volbách přišlo i hnutí ANO. Zatímco Pavel Juříček už mandát neobhajoval, Josef Hájek bojoval o hlasy do poslední chvíle.

„Nebylo to pro mě, politika je ztráta času, avizoval jsem dopředu, že končím,“ komentoval majitel společnosti Brano Juříček svůj konec v politice. „Ale podařilo se mi zastavit některé zákony, které by poškodily ekonomiku, za to jsem rád.“

Pokračování v politice se naopak nevyhýbá Josef Hájek. „Budu se nadále věnovat hornickým sdružením a práci zastupitele v Orlové, budu mít více času na rodinu,“ naznačil s tím, že si chce najít i práci v oboru, který vystudoval.

Volný: Užívám si rodiny a žiji z úspor

Bývalý poslanec Pirátů Lukáš Černohorský brzy nastoupí do firmy, kde už působil. „Byl jsem se už domlouvat na nástupu. A s Piráty se budeme chystat na další volby, ty komunální jsou za rok,“ reagoval Lukáš Černohorský. Jeho kolega Ondřej Polanský si práci teprve hledá.

Uspět v komunálních volbách by chtěli i dva končící nezařazení poslanci Marian Bojko a Lubomír Volný. „Teď si užívám rodiny, žiju z úspor, pak se porozhlédnu,“ přiblížil své plány Lubomír Volný.

S politikou naopak úplně končí jejich někdejší kolegyně Ivana Nevludová. „Už mám práci. Vyhrála jsem konkurzy ve dvou firmách, jedno místo jsem si vybrala, brzy nastupuji,“ vysvětlila končící poslankyně.