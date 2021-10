ČSSD a komunisté dopadli bídně i v kraji, kterému kdysi vévodili

Přitom obě strany ještě v letech 2008 až 2016 tvořily krajskou koalici a regionu vládly a například sociální demokracie měla i přes čtyřicet procent hlasů. Nyní jsou tyto hlasy u hnutí ANO.

„Porážka levice mě nepřekvapila, protože KSČM klesá volební síla už celá léta a ČSSD si zadělala na neúspěch svou účastí v dosavadní koaliční vládě. Ale popravdě jsem čekala, že aspoň jedno z těchto dvou uskupení se do Poslanecké sněmovny dostane, byť s odřenýma ušima,“ komentovala volební debakl tradičních levicových stran ostravská politoložka Jiřina Pavlíková.

O tom, zda je to dobře, nebo špatně, ani o budoucnosti obou stran mluvit nechtěla. „To ukáže až další vývoj včetně komunálních voleb za rok. Záleží na tom, jak se s porážkou vyrovnají, jak budou dál pracovat a dávat o sobě vědět. V komunálních volbách, kdy lidé volí spíše osobnosti, které znají, však mají tradiční levicové strany větší šanci uspět,“ podotkla Pavlíková.

Hlasy nám vzal Babiš, shodli se lídři

V to věří i moravskoslezský lídr komunistů Leo Luzar, kterého výsledky sněmovních voleb velmi zaskočily a zklamaly. Ve svém kraji totiž očekával dvouciferný výsledek.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

konečné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

konečné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,61%

134 322 hlasů

konečné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

konečné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

konečné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

konečné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

konečné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

konečné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

konečné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

konečné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

konečné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

konečné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

konečné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

konečné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,47%

6 654 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

„Samozřejmě, že jsem z toho rozčarovaný,“ netajil Luzar po sečtení hlasů. „Ukazuje se, že vyhrocená volební kampaň zaměřená antibabišovsky, vyvolala v lidech potřebu bránit toho, komu je křivděno. Andrej Babiš se v posledních letech snažil ukazovat levicovou tvář svého hnutí, čili mnoho voličů, kteří by jinak volili sociální demokracii nebo KSČM, se obrátilo k Andreji Babišovi,“ vysvětlil Luzar svůj pohled na to, proč komunisté i sociální demokraté ztratili tolik voličů.

Zmínili to i další politologové a také krajský lídr ČSSD a ministr kultury Lubomír Zaorálek připustil, že řada hlasů patřící v minulosti sociální demokracii skončila u hnutí ANO.

„Pro řadu levicových voličů bylo hnutí ANO zajímavější, akčnější a důvěryhodnější a zároveň se mu dlouhodobě daří své kroky takříkajíc prodat voličům. Jejich PR a komunikace je špičková,“ uvedl politolog Michal Kuděla ze Slezské univerzity v Opavě.

I přesto nelze podle něj neúspěch tradičních levicových stran připisovat pouze hnutí ANO. To by bylo příliš jednoduché. „Zejména ČSSD šla svému budoucímu neúspěchu vstříc řadu let. Vzpomeňme si na vnitrostranické boje a puče v rámci místních, okresních a krajských organizací, odstavování od moci, odvolávání straníků z funkcí, neschopnost vyrovnat se se ztrátou vlivu či odchodem dlouholetých členů, funkcionářů, starostů, hejtmanů či primátorů,“ připomněl politolog vnitrostranické boje.

Zaorálek chce osobnosti, Luzar znárodňování

Také Lubomír Zaorálek upozornil, že ČSSD se musí při hledání příčin neúspěchu a jejich nápravě zaměřit sama na sebe. „V poslední době nebyla situace ve straně dobrá, ani předvolební kampaň se nepodařilo vést zcela úspěšně a co bylo klíčové, tak v některých krajích se nepodařilo najít vhodné lídry. Dopředu se počítalo s tím, že někde pět procent nezískáme, což je hodně špatně,“ řekl Zaorálek.

V kraji sice ČSSD získala 5,4 procenta, ale na ovlivnění celorepublikového výsledku to bylo málo.

Zaorálek připomněl, že nová Poslanecká sněmovna do velké míry kopíruje složení Senátu, přičemž hlasy mnoha voličů zůstaly mimo Sněmovnu. „Proto se velmi obávám toho, kdo ponese náklady ekonomických dopadů covidové krize,“ poznamenal Zaorálek, který pro budoucnost ČSSD považuje za důležité získání osobností.

Leo Luzar míní, že KSČM potřebuje nové celostátní lídry i směr. Za dva týdny chce na mimořádném sjezdu kandidovat do vedení strany. Věří, že lidé se k levici vrátí, až se dostanou do finančních potíží.

„Teď slyšeli jen na to, zda podpoří, či nepodpoří Babiše, ale zapomněli na každodenní problémy, které budou brzy těžce řešitelné. My řešení máme. Stát musí stavět byty, ovlivňovat ceny energií, to znamená znárodnit ČEZ či ustoupit od zavírání dolů, protože plyn je dražší než uhlí,“ nastínil Luzar.

Toho, že voliče odradí znárodňování, se nebojí. „Háklivost vás přejde v okamžiku, kdy si uvědomíte, že uhelná elektrárna vyrábí kilowatthodinu za halíře, ale musí ji prodávat za desítky korun. Ty jdou do ciziny spekulantům s emisními povolenkami, palivy a dalšími. Když bude elektrárna v českých rukou, určíme si ceny sami,“ dodal.