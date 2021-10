Nejvíc hlasů má v kraji Vondrák a Okamura, v Ostravě prověřují kupčení

Volby 2021 Sledovat další díly na iDNES.tv

V číslech dopadly sněmovní volby v kraji takto: volební účast 60,5 procent, vítězství ANO s 33,73 procenty, druhé místo SPOLU s 20,64 procenty, třetí SPD s 12,82 procenty, čtvrtá koalice Pirátů a STAN s 11,13 procenty a pátá ČSSD, která by se zde na rozdíl od zbytku republiky přehoupla přes pětiprocentní hranici. Jen těsně pod ní pak zůstal nováček voleb, hnutí Přísaha.

Osobností voleb v kraji byl lídr ANO, krajský hejtman Ivo Vondrák, jenž získal 17 985 přednostních hlasů. Těsně na paty mu šlapal lídr SPD Tomio Okamura s 17 069 hlasy.



„Výsledek je lepší, než jsem očekával. Počítal jsem s tím, že budeme mít méně než deset mandátů, jako tomu bylo dosud, ale naštěstí se nám je podařilo udržet,“ hodnotil úspěch ANO v kraji Ivo Vondrák, jenž výsledky voleb sledoval v pražském štábu hnutí.



Potěšilo jej i vysoké množství preferenčních hlasů. „Jsem za to rád a všem voličům bych chtěl poděkovat. Je vidět, že důležitější než kampaň je odvedená práce. Jsem rád, že lidé oceňují, že se o kraj dobře staráme,“ podotkl Vondrák.

V krajském štábu hnutí ANO v Havířově se tentokrát neslavilo jako při minulých volbách, ale rozhodně ani nesmutnilo. „Nemáme proč. V kraji jsme jednoznačně vyhráli a dokonce máme deset poslanců jako minule, s čímž jsme i vzhledem k novému volebnímu systému ani nepočítali,“ řekl poslanec a primátor Havířova Josef Bělica.

Bělica doufá ve spolupráci s ODS

Na dotaz, jestli mu nevadí, že hnutí nejspíše skončí v opozici, Bělica řekl, že na to je ještě příliš brzy myslet. „Uvidíme, jaká budou povolební vyjednávání. Možná se například otevírá možnost spolupráce s ODS,“ naznačil současné priority.



Na výsledcích voleb ho jen překvapilo, že se do do Sněmovny nedostala ČSSD. „To mě mrzí, naopak pád KSČM jsem očekával. A je to dobře,“ konstatoval.



Skvělá nálada vládla v krajském štábu koalice SPOLU. „Jsem ráda, že jsem dostala tolik preferenčních hlasů, jsem ráda, že jsem nepřeskočila lídra. Jsem moc ráda za všechny hlasy. Ještě nevím, pro které volené funkce se rozhodnu, ještě nevím co, ale něco určitě budu muset obětovat,“ řekla k výsledku Zdenka Němečková Crkvenjaš, která se díky přednostním hlasům dostala hned za krajského lídra SPOLU Zbyňka Stanjuru.



Krajský lídr a předseda SPD Tomio Okamura je s výsledkem voleb spokojený. „Obhájili jsme pozice,“ řekl. Hlavním důvodem, proč výsledek nebyl pro hnutí lepší, je podle jeho slov skutečnost, že na vlastenecké scéně neměla SPD dříve konkurenta, což se nyní změnilo.



„S naším vlasteneckým a euroskeptickým programem teď budeme ve Sněmovně oslabeni. Zhruba osm procent nám ubraly podobné strany,“ podotkl Okamura.

Lídr Pirátů Lukáš Černohorský přiznal velmi rozporuplné pocity. Na jedné straně ho těší, že se podařilo porazit hnutí ANO. „Babišova vláda byla opravdu tristní,“ poznamenal. Doufá, že nová vláda bude myslet i na programové priority Pirátů. „Pokud by se tak nestalo, tak je naše místo v opozici,“ řekl.



Na druhou stranu v kraji z koalice Pirátů a STAN postoupili jen tři kandidáti STAN a přeskočili dosavadní pirátské poslance Černohorského a Ondřeje Polanského. „To je prostě politika. Voliči Pirátů vhazovali celé hlasovací lístky, kdežto voliči STAN kroužkovali kandidáty STAN,“ povzdychl si Černohorský.



On sám ví, že se z Poslanecké sněmovny vrátí do IT společnosti, kde předtím pracoval. „A začneme připravovat komunální volby v příštím roce,“ nastínil a jedním dech dodal: „A sami. Bez koalice.“

Je to rozčarování, přiznává lídr KSČM

Z toho, že se nedostala do Sněmovny KSČM, je její lídr za Moravskoslezský kraj Leo Luzar velmi zklamaný. V kraji, který býval vždy baštou levice, očekával dvouciferný výsledek, ale i tady zůstala strana pod pěti procenty. „Samozřejmě jsem z toho zklamaný. Je to velké rozčarování,“ netajil Luzar po sečtení hlasů.

„Ukazuje se, že ta vyhrocená volební kampaň, která byla zaměřené antibabišovsky, vyvolala v lidech takovou reakci, že chtěli bránit toho, komu je křivděno. Andrej Babiš se v posledních letech snažil ukazovat levicovou tvář svého hnutí, čili mnoho voličů, kteří by jinak volili sociální demokracii nebo KSČM, se obrátilo k Andreji Babišovi,“ řekl Luzar.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,66%

134 303 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,24%

6 326 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Pod hranicí vstupu do Sněmovny skončilo nové hnutí Přísaha. „To, že budeme mít zhruba 4,8 procent, bych před rokem považoval za sci-fi. Děkuju všem spolupracovníkům a hlavně dobrovolníkům. Stále cítím vůli změnit myšlení lidí. Za rok jsou komunální volby a za tři roky krajské volby. Doufám, že pojedeme dál,“ řekl Pavel Novotný, dvojka kandidátky Přísahy v Moravskoslezském kraji.

Debaklem skončily volby také pro nové uskupení Volný blok, jež založil dosavadní poslanec Lubomír Volný, jenž v kraji před čtyřmi lety vedl kandidátku SPD. Jeho nová strana se nyní jen mírně přehoupla přes jedno procento hlasů.



„Český volič se rozhodl, že mu vyhovovalo posledních 18 měsíců nezákonných opatření. Představu o tom, co budu dělat dál, mám, ale teď ji neřeknu,” zhodnotil výsledky Volný.

Policie prověřuje kupčení s hlasy

Policie začala v sobotu odpoledne prověřovat oznámení o kupčení s hlasy v Ostravě.



„Nyní zjišťujeme všechny okolnosti a nelze ani sdělit, zda se oznámení zakládá na pravdě. Vše je na začátku,“ řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Podle informací iDNES.cz jde o údajné nabídky 300 korun za každý hlas pro KSČM, a to v ostravské části Přívoz.



Komunisté jakékoliv manipulace striktně odmítají. „Nic o tom nevíme. Je to nesmysl. My jsme určitě nic takového neorganizovali. A pokud někdo jiný ano, odsuzujeme to,“ konstatoval krajský šéf komunistů Josef Babka.