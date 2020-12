Usnesení otevřelo restauraci na Pustevnách, zastavilo ale lanovku k ní

Restaurace i obchůdek na horní stanici otevřely hned ráno. Zastavení lanovky ale počet hostů podstatně omezí.



„Všechno je nahoře otevřeno. V zákoně je ale napsáno, že užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností je zakázáno, a to se na nás vztahuje,“ řekla mluvčí společnosti Pustevny Dita Korčák Hrtusová.



Nařízení provozovatelům lanovky připadá nesmyslné. „Spadáme pod drážní úřad, takže to je, jako kdyby zastavili autobusy. Doufám, že se nad tím někdo zamyslí. Doteď jsme jeli bez omezení, až na dva týdny na jaře, kdy se zavíralo všechno,“ řekla Hrtusová.

Od rána zatím do vyhlídkové restaurace u lanovky přišlo jen pár návštěvníků. „V zimě je to přes týden slabší. Lanovka to ale samozřejmě hodně ovlivňuje,“ dodala mluvčí.

Pustevny leží na hranici Moravskoslezského a Zlínského kraje. Samotná lanová dráha, která je nejstarší sedačkovou lanovkou v Česku i Evropě, se nachází v katastru obce Trojanovice na Novojičínsku.



Lanovka podle mluvčí dopraví nahoru až polovinu návštěvníků z Moravskoslezského kraje. Na Pustevny se dá dojet také autem a autobusem.