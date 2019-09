Polovina zničené Ostravici je prodaná. Nový majitel z ní udělá hotel

„Prodal jsem mu budovy C a D. Dřív jsem nemohl zveřejnit jméno. Ale už je zapsaný v katastru nemovitostí, takže mohu říci, že objekty koupil Michalis Dzikos, který má zkušenosti s renovací historických domů. Opravil, vlastní či spoluvlastní třeba secesní Hotel Grandeza Brno, Hotel Praha v Liberci či Kotěrův zámeček v Ratiboři. A renovuje i slavné Barrandovské terasy v Praze,“ nastínil původní vlastník Ostravici-Textilie Daniel Zeman.



Podnikatel není nyní k zastižení, odcestoval na dovolenou. Zeman si ponechal budovy A a B. Opraví je pro veřejné účely. „Ostravica je pro mě srdeční záležitostí. Moje část bude patřit mladým lidem a kultuře,“ uvedl s tím, že více sdělí jeho mediální zástupce.

Na jaře se o Ostravicu ucházeli dva zájemci. Jeden o zmíněnou polovinu. Druhý chtěl využít celý komplex pro studentské bydlení. Toho přivedl Zemanovi primátor Ostravy Tomáš Macura poté, co se ukázalo, že město by starý dům pro své potřeby využít nedokázalo.

„Šlo o solidního investora a jeho projekt studentského kampusu se mi moc líbil. Vhodně by doplnil protější Kampus Palace a záměr Ostravské univerzity postavit na Černé louce nové fakulty. Bohužel se tito dva byznysmeni nedomluvili,“ řekl Macura, který si nyní přeje, aby se podařilo dokončit druhý projekt.

„Už jsem se potkal i s investorem, který chce z poloviny Ostravici vybudovat hotel. Také na mě působil solidně. Ví, že komplex je chráněnou památkou v historickém jádru města, což ho v mnoha ohledech limituje, ale respektuje to. Má v Česku v podobném typu domů už několik hotelů. Budu velmi rád, když vše dobře dopadne včetně multižánrového kulturního centra, které chce pan Zeman vybudovat v druhé polovině komplexu,“ dodal.

Daniel Zeman převzal zničený komplex domů (tehdy jménem jiného podnikatele) v roce 2014. „Když jsem do Ostravici přišel, byla totálně zdevastovaná a měla blízko k zániku. Chyběla krytina, ze střechy rostly pětimetrové stromy. Všude bylo vlhko a plíseň. V suterénu jsem se brodil vodou,“ vzpomínal po pár letech, kdy novinářům ukazoval, co všechno opravil, aby zabránil další devastaci památky. Záchovné práce tam pokračují dál.

„Vlastník už do domu nainvestoval miliony. A na tom ztroskotala domluva s investorem, který nechtěl dům koupit, ale jen komerčně využívat ke studentskému bydlení. Majitel chtěl získat zpět své peníze. Když se nedohodli na podmínkách, polovinu komplexu prodal panu Dzikosovi, který chce budovy C a D využít pro hotel. A rád by k nim přistavěl další budovu i s podzemním parkovištěm – v proluce, která vznikla za války mezi domy a Hotelem Imperial,“ řekl Zemanův mediální zástupce Jindřich Vaněk.

V budově bude kulturní centrum

Dodal, že druhou polovinu chce Zeman nabídnout mladým lidem ke kulturnímu využití, ale i k podnikání a dalším aktivitám ve spolupráci s centrem Cooltour. Slíbil, že ještě letos představí celý koncept podrobněji. A naznačil, že už koncem příštího roku by se mohly budovy A a B otevřít veřejnosti.

Jeho slova potvrdil i šéf Cooltouru Andrej Harmečko. „Doufám, že se konečně budeme moci odstěhovat z malých prostor na Černé louce. Počítáme s tím ke konci roku 2020. Rádi bychom se přesunuli do většího. Ostravica nám umožní nabízet více než jen kulturní akce. Chceme být zázemím pro mladé umělce, podnikatele a všechny Ostravany, kterým záleží na rozvoji města formou občanských aktivit,“ řekl Harmečko.

Nastínil, že v Ostravici bude okolo hlavního schodiště v přízemí prostor pro asi 200 diváků, ale kromě toho tam budou prostory také například pro sdílené kanceláře.

Kulturní projekt chtěl Zeman rozjet už před třemi lety, ale stavební úřad tam nepovolil vstup veřejnosti. „Budova je staticky v pořádku. Řada záchovných prací už je hotová a další pokračují. Vlastník jedná s radnicí a chystá vše tak, aby v první polovině příštího roku získal potřebná povolení,“ ujistil Vaněk.

„Mohu potvrdit, že vedení obvodu je s panem Zemanem v kontaktu. Informuje nás o svých záměrech. Víme, že má zájem na opravě komplexu Ostravici. A my samozřejmě také,“ uvedla starostka Moravské Ostravy Zuzana Ožanová.

Záběry z oprav v Ostravici v roce 2016: