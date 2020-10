Ostrava sleví podnikatelům, kteří mají kvůli vládním opatřením zavřeno

„Spolu s již vyhlášenou státní podporou tak mohou podnikatelé dosáhnout úplného zproštění plateb nájemného, respektive jejich refundace,“ uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Upozornila, že sleva je určena pro subjekty, které mají nebo budou mít skutečně v důsledku nařízení uzavřené provozovny, nebo bude jejich provoz omezen.



Primátor Tomáš Macura (ANO) ke stejnému kroku vyzval také městské obvody a městské organizace. „Věřím, že se přidají i soukromí vlastníci pronajímaných objektů. Zároveň stále platí, a to až do konce letošního roku, prominutí poplatku z pobytu a osvobození podnikatelů od placení poplatků za zábor veřejného prostranství,“ uvedl primátor. Poplatky za zábor veřejného prostranství se týkají umístění předzahrádky sloužící k podávání občerstvení mimo provozovnu.

Případné další formy podpory podle primátora bude město zvažovat. „Uvědomujeme si, že drobní podnikatelé jsou základem ekonomické prosperity města a tvůrci jeho atmosféry a že se mnozí ocitli v těžké životní situaci postihující celé jejich rodiny,“ uvedl Macura.

Formulář pro podání žádosti o slevu nájemného najdou podnikatelé na městských internetových stránkách www.ostrava.cz. „Termín ukončení podání žádostí není stanoven s ohledem na neznámou dobu trvání opatření,“ uvedla Vojkovská.

Podnikatelům, kteří museli kvůli vládním opatřením zavřít, slevilo město polovinu nájemného i na jaře. „Prominulo polovinu nájemného 15 subjektům v hodnotě více než 550 tisíc korun,“ uvedla mluvčí. Opatření ke zmírnění dopadů krizových omezení na drobné podnikatele zavedla Ostrava jako jedno z prvních měst v Česku.

„Od letošního března žádali ostravští podnikatelé město o rychlou finanční pomoc do výše 20 tisíc korun a následně o finanční příspěvek až do výše 100 tisíc korun. Dary byly do konce června schváleny celkem 2 557 místním podnikatelům ve výši bezmála 80 milionů korun,“ uvedla Vojkovská.