Po útoku mstitelů skončil školák v nemocnici, konflikt řeší i romský předák

Napadení předcházely spory mezi několika žáky Základní školy Jugoslávská. Na této škole museli při obdobném incidentu zasahovat už zhruba před rokem, kdy se do sebe na chodbě pustily dvě skupiny žáků.

„Jedni z majoritní části společnosti, druzí z minoritní,“ řekl ředitel školy Petr Opletal.

Vedení školy na problémy reagovalo například instalací kamerového systému na chodbách, situace na základce se poté uklidnila. Vyřizování účtů se však nyní podle všeho přesunulo mimo dosah školy.

Skupina zatím neznámých pachatelů si jednoho z žáků vyhlédla v pondělí.

„Šlo asi o starší příbuzné našich žáků, se kterými má napadený nějaké konflikty,“ domnívá se Opletal.

Že útoku, který si agresoři natáčeli, něco předcházelo, napovídá i pokřikování mladých mužů na oběť. „Jak tě provokoval? Proč jsi mi zbil bráchu?“ ozve se v záplavě facek na videu, které útočníci natočili a dali na sociální sítě.

„Policisté přijali oznámení týkající se jednání s největší pravděpodobností nezletilých osob. K prověření skutečností zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu a věcí se budou nadále intenzivně zabývat,“ řekla k tomu policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Napadený chlapec ležel po útoku v nemocnici tři dny. „Měl naraženou čelist, rozseklý ret a další problémy,“ uvedla jeho známá, která si nepřála být jmenována.

Ona sama nevěří, že byl útok odvetou za nějaký předcházející konflikt, který školák vyprovokoval. „Jak ho znám, tak by neublížil ani mouše,“ řekla žena.

Romský předák: Nechci přihlížet eskalaci násilí

Vyřizováním účtů mezi žáky školy se zabývá i předseda Unie Olašských Romů v Ostravě Josef Stojka. „Je třeba to řešit. Nechci, aby mezi těmi kluky eskalovalo násilí,“ řekl.

Podle něj je potřeba identifikovat útočníky a jejich chování dále řešit s jejich rodinami, výchovnými poradci, případně s asistenty prevence kriminality, kteří v oblasti působí.

„Ale je nutné vidět, že jsou to dvě skupiny, které se vzájemně provokují, takže to není jednostranné,“ podotýká Stojka. Kvůli konfliktům se před časem sešel i s ředitelem tamní školy.

„Každopádně to video, které jsem viděl, to je špatně. Nezavíráme před tím oči a chceme to řešit,“ dodal.