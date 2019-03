Ředitelka pardubické stavební školy volala na žáky policii. Rodiče si stěžují

Ředitelka Střední průmyslové školy stavební Pardubice Renata Petružálková se v prosinci odhodlala zavolat na agresivního žáka ze třetího ročníku policii a vzápětí ho vyloučila ze školy. Rodiče podle ní totiž nespolupracovali se školou a předchozí důtky a podmíněná vyloučení nic nepřinesly.

„Rodiče nemají žádnou sebereflexi v hodnocení vlastního dítěte, neuznají, že něco udělal špatně. Kdybych zavolala rodiče, bude to mít zase stejný průběh, zase mi tu budou nadávat, že viníkem je ten druhý, že ho vyprovokoval a že to je jen logická reakce na takové věci. Varovala jsem žáka, že příště to už bude řešit policie, a ne já,“ řekla Petružálková.



Problémový žák třetího ročníku z oboru zedník podle ní šikanoval chlapce z druhého ročníku. Ten nesměl například při cestě do školy vlakem nastoupit do vagonu, ve kterém už agresor seděl. Poslední kapkou pro ředitelku byl konflikt, při němž mladík vytáhl deodorant a ohrožoval jím mladšího žáka.

„Zapálil deodorantem plamen, i když on to popírá, podle svědků to tak bylo, jiskra tam přeskočila,“ uvedla ředitelka s tím, že je dvacátý rok ve škole, ale bylo to poprvé, kdy volala kvůli rvačce žáků policii.

Mluvčí pardubické policie Andrea Muzikantová uvedla, že napadení se odehrálo mezi nezletilými žáky a vzhledem k jejich věku nemůže podávat k případu žádné informace. Ředitelka svolala pedagogickou radu a ta žáka vyloučila. Jeho rodiče si na postup ředitelky stěžovali u České školní inspekce, nesouhlasili s vyloučením, s jeho zdůvodněním, nelíbil se jim ani způsob, kterým ředitelka konflikt řešila.

Inspekce: Ředitelka měla hned informovat rodiče

Inspekce uznala, že ředitelka přivoláním policie ani vyloučením žáka nepochybila, ale v jednom bodě dala rodičům za pravdu. „Z výsledku šetření České školní inspekce vyplývá, že škola v rámci řešení konfliktní situace mezi žáky přivolala k šetření Policii ČR, aniž by však po celou dobu vyšetřování konfliktu informovala zákonné zástupce,“ píše se v podkladech pro krajské radní, které má MF DNES k dispozici.

„Pochybení tam ze strany vedení školy bylo, ale odbor školství nenavrhl nic jiného než projednání s paní ředitelkou. Důležité je, že objektivně tam šlo o kázeňský přečin,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Radní kraje se tedy před třemi týdny usnesli, že paní ředitelku upozorní na chybu. S největší pravděpodobností ale šlo jen o formální usnesení, protože ředitelku na něj upozornila až MF DNES. Nikdo s ní o tom z krajského úřadu nemluvil.

„Je fakt, že jsem volala nejdříve policii, ne rodičům. Nenapadlo mne, že to mám udělat opačně. Rodičům jsem to samozřejmě poté oznámila,“ uvedla Renata Petružálková. Ta v prosinci řešila ještě jeden obdobný případ. „Byl to problematický žák, někdo mu rozbil sluchátka a on si to s ním šel ručně vyřídit. Už u nás není,“ uvedla Petružálková. Podle ní šlo o zcela výjimečné situace. Tvrdí, že žáci nejsou agresivnější než v minulosti.

Případy, kdy policie dorazí do školy vyšetřovat konflikt mezi žáky, jsou podle vedoucího odboru školství Pardubického kraje Martina Kisse zcela ojedinělé. „Pokud to personál školy vyhodnotí, že je to nebezpečná situace všeobecně pro celý chod školy, pak je takový postup v pořádku,“ uvedl.