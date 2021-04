Nemocnice obnoví plánovanou péči, ne všude se však situace výrazně mění

„Tento týden bude do jisté míry zlomový. Pozitivita testů klesla pod dvacet procent. V nemocnicích mírně ubylo pacientů na JIP i standardních lůžkách. Uvidíme ale, co přinese otevření škol. Ve střehu musíme být ještě dva až tři týdny,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák s tím, že nemocnice by pomalu měly opět začít poskytovat plánovanou péči.



Většina mateřských a základních škol v regionu, kam se v pondělí vrátily děti, podle zjištění MF DNES nehlásila žádný pozitivní výsledek testu. Některé jeden, maximálně dva.

V nemocnicích se zatím situace liší. „Sice už nám mírně klesl počet pacientů s covidem-19, kteří potřebují intenzivní péči, ale jinak se situace výrazně nemění. Od začátku dubna hospitalizujeme přes stovku pacientů s covidem. Nejméně jich bylo 101, nejvíce 111, v pondělí dopoledne 105. Proto nemůžeme zrušit žádnou ze tří standardních covidových stanic,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Pokles zatím nepozoruje ani nemocnice ve Frýdku-Místku. Ale další zařízení v kraji už hlásí opak.

Návrat do normálnosti bude postupný

Například v Karviné-Ráji, kde ještě minulý týden museli přidávat do pokojů pro 50 pacientů další lůžka, takže tam leželo až 56 lidí s covidem, v pondělí dopoledne léčili „jen“ 45 pacientů na standardních odděleních a šest na JIP a ARO.

Situace se výrazně zlepšila i v Krnově. „Mám velkou radost, že pacientů hospitalizovaných pro covid je „jen“ 42 a zaměstnanci s pozitivním testem jen čtyři. Proto nemocnice přechází na téměř normální provoz. Zahajujeme plánované operace a postupně otevřeme oddělení do plného provozu,“ uvedl ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Dodal však, že nájezd bude postupný, aby zdravotníci mohli včas zareagovat na změnu situace.