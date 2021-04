Největší ostravské očkovací centrum na den zavře, chybí očkovací látky

„Vakcíny dostáváme každé úterý, ale kvůli svátkům je v tomto týdnu rozvoz posunut na středu. A protože už nemáme dost vakcín, museli jsme oznámit všem 1200 lidem objednaným na středu do velkokapacitního očkovacího centra na Černé louce, že chodit nemají. Očkovat budeme jen na poliklinice,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.

Podotkla, že očkovací centrum na Černé louce bude mimo provoz pouze jeden den a znovu se otevře už ve čtvrtek. Nemocnice spoléhá na to, že do té doby dostane další vakcíny. „Lidem objednaným na středu jsme poslali e-maily i SMS zprávy s oznámením o situaci a novým termínem. Všechny naočkujeme 15. nebo 16. dubna. Převažují lidé, kteří čekají na druhou dávku,“ dodala Petlachová.

Kvůli nedostatku vakcín musela rušit rezervované termíny už před velikonočními svátky například Městská nemocnice Ostrava. Nejprve odsouvala zájemce čekající na první dávku, poté musela posunovat i termíny přeočkování.

Průběžně přesouvá termíny také Slezská nemocnice v Opavě, která minulý týden otevřela své druhé očkovací centrum na zámku v Kravařích. Včera tam ale kvůli nedostatku vakcín vůbec neočkovala.

Dorazit má třicet tisíc dávek

Ve stejné situaci se postupně ocitají i ostatní očkující zdravotnická zařízení. „Jestli dnes nedostaneme vakcíny, budeme muset posunout středeční termíny očkování,“ sdělila v úterý mluvčí nemocnice v Karviné-Ráji Věra Murínová.

V úterý ale žádné vakcíny nikdo rozvážet nebude. Podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka by měly vakcíny do kraje dorazit ve středu, a to 30 tisíc dávek od firem Pfizer a BiONTech.

Kromě posunu v rozvozu vakcín přinesly Velikonoce kraji i výrazný úbytek nově potvrzených nákaz koronavirem. V pátek mělo pozitivní test 263 lidí, v sobotu 277, v neděli 278 a v pondělí jen 138.

Je to peklo, říká mluvčí nemocnice

„Jenže se méně testovalo a v dalších dnech může počet nakažených opět růst. Přitom se zatím nelepší situace v nemocnicích. „Trochu narůstá počet pacientů na standardních lůžkách, “ upozornil už v neděli ve svém komentáři k vývoji epidemie hejtman Vondrák.

Například Fakultní nemocnice Ostrava, největší v kraji, je na tom nyní podobně jako před svátky. V úterý dopoledne měla v péči 103 pacientů s covidem, z toho 34 potřebovalo intenzivní péči.

Naopak třeba v Karviné-Ráji ale oproti 1. dubnu přibylo deset hospitalizovaných s onemocněním covid-19. „Je to peklo. V pokojích s padesáti standardními lůžky leží už 56 pacientů, dalších pět máme na JIP a dva v Orlové,“ uvedla mluvčí nemocnice Murínová.