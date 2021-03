Na očkování čekají v kraji tisíce registrovaných zájemců, vakcín je málo

„Dostala jsem potvrzení o úspěšné registraci s tím, že až bude volný termín, obdržím SMS zprávu s PIN 2 kódem. Jenže dodnes mi kód nepřišel,“ uvedla žena z Ostravy.



Podobně je na tom většina chronicky nemocných. Někteří už proto volali na informační linku 1221.

„Na druhý PIN kód můžete čekat až několik týdnů. Přednost mají lidé podle věku, tedy od nejstarších,“ informují zájemce operátorky. Důvod dlouhého čekání na termín je jediný – málo vakcín.

„V kraji je naočkováno přes 120 tisíc lidí, z toho téměř 46 tisíc oběma dávkami, hlavně zdravotníci a nejstarší senioři,“ řekl hejtman Ivo Vondrák. „Další téměř dva tisíce zdravotníků, čtyři tisíce seniorů nad osmdesát let a téměř osm tisíc pracovníků ve školství, kteří se přihlásili později, stále čekají na termín.“

Situace se zhoršila, když se do systému začali hlásit i chronicky nemocní. Zájemců je mnohem víc než vakcín, proto mnozí zůstávají déle před pomyslnou závorou.



Jsou to lidé, kteří mají nárok na očkování, jsou registrovaní na vybrané očkovací místo, ale nedostali druhý kód a nemohou si tak vybrat termín. „Před závorou teď čeká asi 33 tisíc obyvatel kraje,“ podotkl Vondrák.



Jinde je situace ještě horší. Třeba v Praze jde o 55 tisíc lidí, v Jihomoravském kraji o 42 tisíce a ve Středočeském o 39 tisíc.

Jak dlouho budou tito lidé čekat na termín, hejtman netuší. Bude záležet na dodávkách vakcín. „Náš kraj dostává deset procent dodávek pro Česko. Ale na začátku jsme dostali mnohem méně než Praha a Jihomoravský kraj. Požádal jsem pana premiéra, aby nám dodávky navýšili a počáteční dluh vyrovnali. Tento týden bychom měli dostat vakcíny navíc pro praktické lékaře,“ uvedl hejtman.

Připomněl problém s dodávkami vakcín AstraZenecy a nově výpadek Moderny. Vakcíny, které chtěl kraj dát praktickým lékařům, si teď musí nechávat na druhé očkování lidí, kteří dostali první dávku.

O Velikonocích omezí očkování

„Kvůli přechodnému nedostatku vakcín budou o Velikonocích všechna velká očkovací centra zavřená. V omezené míře bude očkovat jen velkokapacitní centrum na ostravské Černé louce,“ dodal Vondrák.

Problém s vakcínami a dlouhými čekacími lhůtami na termín očkování potvrzují i nemocnice v kraji.

Marcela Murasová, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Městské nemocnici Ostrava, uvedla, že dosud aplikovali 8 100 vakcín, přičemž 3 453 lidí dostalo obě dávky. Dalších 2 313 zájemců je zaregistrovaných, ale z toho 713 stojí před závorou a čeká na termín.

„Bohužel nyní nemůžeme zvednout závoru pro žádné zájemce, protože nemáme vakcíny. Už druhý týden musíme rušit rezervované termíny pro první vakcinaci, a to asi padesáti lidem denně,“ popsala situaci Murasová.

Dodala, že u chronicky nemocných záleží na věku, a protože přednost mají senioři, zdravotníci i učitelé, část lidí se v této nemocnici dočká očkování až v květnu.

Vše závisí na dodávkách vakcín

Jak dlouho budou lidé čekat jinde, zástupci nemocnic nevědí. „Bylo by to věštění z křišťálové koule, protože nevíme, kolik dostaneme vakcín,“ řekl Norbert Schellong, ředitel havířovské nemocnice, která dosud naočkovala asi sedm tisíc lidí. Na druhou dávku tam čeká 1 500 lidí a na první bez termínu přes dva tisíce.

„Denně můžeme očkovat jen sto lidí, protože dostáváme pouze 150 vakcín a musíme mít zásoby i na druhé očkování,“ vysvětlil Schellong.



Ve Frýdku-Místku, kde první dávku dostalo téměř osm tisíc lidí, teď čeká na vakcínu 4 428 lidí, kteří už mají termín, a 2 041 před závorou.

„Můžeme očkovat až tisíc lidí denně. Mít vakcíny, zvládneme vše v řádu dnů. Ale kvůli jejich nedostatku to může trvat řadu týdnů až měsíců. Teď máme vakcíny pouze pro druhé očkování,“ řekla mluvčí tamní nemocnice Jana Březinová.

Nejvíc lidí čeká na termín ve Fakultní nemocnici Ostrava, a to 7 850. „Na Černé louce teď očkujeme do 500 lidí denně. Když budou vakcíny, zvýšíme kapacitu a všechny nyní čekající naočkujeme do týdne. Závoru zvedáme jednou týdně, snažíme se dát termíny všem,“ řekla mluvčí zařízení Petra Petlachová.

V Ostravě na začátku března otevřeli velkokapacitní očkovací centrum