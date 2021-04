Zaměstnanci Liberty se bojí o emisní povolenky, trvá stávková pohotovost

Ta musí do konce dubna regulátorovi odevzdat své emisní povolenky, případně ty, které by získala na trhu. Ale nemá ani jedny. Své povolenky rumunská huť loni prodala, aby si vylepšila hospodaření, povolenky na trhu se pak nyní prodávají za více než 46 euro za tunu CO 2 . Pokuta, pokud Rumuni povolenky nedodají, činí sto eur za tunu.



Jednou z možností, jak může huť v Galati povolenky získat, je jejich převedení či zapůjčení z Ostravy.

Proti tomu bouří odbory. Aby povolenky, patřící někdejší Nové huti, v hodnotě několika miliard korun zůstaly v Ostravě, vyhlásili odboráři stávkovou pohotovost. A ta trvá.

„Podle dostupných informací to majitel a jeho tým nebere vážně. Musíme ukázat, že jsme ochotni naši firmu bránit,“ konstatoval odborový předák Liberty Petr Slanina.

Odbory zaměstnancům radí, jak vyjádřit postoj

Odbory proto vydaly seznam, jak se zaměstnanci mají chovat, aby dali svůj názor najevo.

Například doporučují, aby odmítali dělat přesčasy, nepoužívali poškozené náčiní a žádali nové, odmítali pracovat na jakkoli poškozených strojích nebo neřešili pracovní e-maily a telefonáty po pracovní době.

Skupina Liberty stále odmítá, že by chtěla povolenky z huti vyvést.

„Povolenky CO 2 , které ostravská huť vlastní, budou i nadále používány pouze ve prospěch Liberty Ostrava. Jakékoli rozhodnutí o jejich použití bude stále podléhat schválení dozorčí radou,“ potvrdila skupina dřívější prohlášení.

Odboráře tím ale zástupci Liberty zatím neuklidnili.



„Stále nemáme jistotu. Je spousta různých jiných možností, jak ty povolenky dostat do hry, třeba si je půjčí od někoho jiného a za tu půjčku budou ručit těmi našimi. A o tom se nemusíme ani dozvědět,“ vysvětlil Slanina trvající obavy odborů.