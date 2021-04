Situaci v ostravské huti řešil Babiš, odbory dál drží stávkovou pohotovost

Ani neplánovaná návštěva premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu Karla Havlíčka v někdejší ostravské Nové huti úplně neuklidnila rozbouřenou situaci ve firmě.

Tamní odboráři totiž v úterý vyhlásili stávkovou pohotovost, která trvá i po odjezdu členů vlády.

Důvodů úterního vyhlášení stávkové pohotovosti bylo více, tím hlavním pak hrozba ztráty emisních povolenek, které chtělo vedení firmy zapůjčit sesterské společnosti v rumunském Galati.

„Rumunská huť musí v dubnu odevzdat emisní povolenky v potřebné výši, přičemž aktuálně žádnými nedisponuje, neboť v loňském roce prodala povolenky v objemu 100 milionů eur,“ přiblížil důvody vyhlášení stávkové pohotovosti odborový předák Liberty Ostrava Petr Slanina.

Mateřská společnost GFG Aliance zvažovala, že by ostravská Liberty do Rumunska své povolenky, které si v průběhu uplynulých let ušetřila, zapůjčila. To se ale setkalo s odporem odborářů.

Měli obavy hlavně z toho, že by se emisní povolenky, v hodnotě několika miliard korun, už nemusely do Ostravy vrátit.



„Byl tady úmysl půjčit povolenky, které byly aktivem firmy rumunské sestře. To se nám nelíbí a důrazně jsme požádali vedení, ať se to neděje,“ komentoval svou návštěvu ve firmě premiér Andrej Babiš.

O zapůjčení se jen uvažovalo, vysvětluje firma

Emisní povolenky do Rumunska nakonec podle všeho nezamíří. „Reakce managementu byla, že se povolenky nevyvezou, nezapůjčí, neprodají. Že zůstanou v ČR,“ doplnil výsledek jednání ministr průmyslu Karel Havlíček.

Odboráři ale i nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. „Minimálně do konce dubna, což je období, do kdy rumunská huť povolenky zapůjčit potřebuje,“ přiblížil důvody Petr Slanina. „Pak jsou tady i další záležitosti, jako je například půjčka dvou miliard korun, za kterou ručí stát, které chceme vysvětlit,“ dodal.

Vedení společnosti Liberty považuje situaci okolo zapůjčení emisních povolenek za nedorozumění.

„Premiérovi jsme potvrdili, že se po určitých transakcích uvažovalo, ale stanovisko české vlády respektujeme,“ řekl po jednání Václav Habura, výrobní ředitel Libert Ostrava. „Situaci okolo emisních povolenek ale považujeme za nedorozumění, ve stabilním prostředí by šlo o běžný obchod, kdy bychom za určitý zisk tyto povolenky použili. Šlo ale jen o úvahy, zapůjčení bylo vedením firmy jen zvažováno.“