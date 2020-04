Jan Rafaj: Hlavním problémem jsou neustálé zvraty v tom, co vláda říká

Naposledy jsme spolu hovořili před měsícem, kdy byl největším problémem nedostatek roušek a ochranných prostředků. Co je jím nyní?

V první řadě je tady problém neustálých zvratů v tom, co vláda říká. Protože nevíme, co, jak a kdy bude, nejsme schopni se s ní v klidu domlouvat na principech, například rozvolňování obchodu. Na něčem se domluvíme, po týdnu se představa vlády změní, my si mezitím sháníme data, informace, pak je vše zase jinak. To se pak jednotlivé problémy strašně špatně řeší.