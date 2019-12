Školní sbor má výhradně rockový repertoár, zpívá „zeppeliny“ i Queen

Na akci však nezazní nejslavnější rockový hit kapely Queen Bohemian Rhapsody.

„Hrajeme ho tak často, že jsme se jej nakonec rozhodli vynechat. Místo něj jsme ale zařadili jiný hit od stejné kapely, a to Radio Gaga. Bude to jedna z patnácti skladeb večera,“ líčí Miroslav Hlavačka, dirigent a vedoucí souboru, který v září 2011 založil.

Za tu dobu se stačili vypracovat na poloprofesionální těleso, jež slaví úspěchy na festivalech a spolupracuje s rozhlasem nebo televizí.

„Naše začátky byly hodně skromné, do sboru byl přijat prakticky kdokoli, kdo se přihlásil a projevil zájem. Postupem času se objevovali další lidé. Dnes máme profesionální kapelu, spolupracujeme s profesionálním kvartetem, se kterým vystupujeme na různých festivalech. I někteří naši zpěváci jsou již profesionálové. Sbor neustále roste,“ popisuje Hlavačka.

Miroslav Hlavačka, dirigent a vedoucí rockového pěveckého sboru Hladnov Rock Choir.

K vedení tělesa se přitom dostal náhodou v době, kdy se ještě věnoval vyučování angličtiny.

„Teprve až o osm let později nastala možnost vést pěvecký sbor. Tehdy jej řídila má kolegyně a požádala mě o pomoc. Asi po čtrnácti dnech přišla s nabídkou, jestli se nechci ujmout vedení sboru za ni, že prý mi to jde lépe,“ směje se dirigent.

Za pět let se Hladnov Rock Choir stal v Ostravě hodně populárním. Patří například ke stálicím letního Festivalu v ulicích, v rámci nějž pravidelně vystupuje na Černé louce. Rádi by ovšem i na větší akce.

„Dosud jsme mívali tak kolem deseti koncertů ročně. Doufám, že se nám časem podaří dostat i na festival Colours of Ostrava,“ přeje si sbormistr.

Chtějí se prosadit i za hranicemi regionu

Začátkem nového roku chtějí uspořádat konkurz na nové členy a pak se pokusí o nahrání CD. Teď je ale nejvíce zaměstnává nadcházející vánoční koncert.

„Věnujeme se rovněž současné hudbě, připravujeme například skladbu Američana Erica Whitacrea. Ideální je pro nás třeba Stairway to Heaven od Led Zeppelin, pak písně kapely The Who a také od skupiny Queen,“ vysvětluje Hlavačka.

Většinu sboru tvoří studenti Gymnázia Hladnov. Působí v něm však také zpěváci z jiných škol nebo univerzit.

„Snažíme se neustále posouvat kupředu, máme i nového manažera. Chceme se dostat na ještě větší profesionální úroveň,“ sděluje své vize Hlavačka. Doufá, že se tak jeho sbor Hladnov Rock Choir dokáže lépe prosadit za hranicemi regionu.