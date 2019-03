České dráhy si udržely exkluzivitu, za pět let dostanou přes čtyři miliardy

Podepsaná smlouva platí pouze do roku 2025, pak by chtěl kraj mít novou, delší dohodu. Na té chce začít pracovat už v příštím roce.

„Mělo by jít o smlouvu, která by zajistila provozování čtyř dopravních oblastí na deset až patnáct let,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka. „Na přípravě takové dohody chceme začít pracovat v příštím roce, ještě v tomto volebním období bychom chtěli zpracovat zadání soutěže, nové zastupitelstvo by pak mělo řešit celou soutěž.“

Příští rok je podle Unucky nejzazším termínem, kdy je potřeba začít podobu železniční dopravy v dalších letech řešit.

„Předpokládáme, že rok se budou připravovat nabídky, rok se firmy budou hádat u ÚOHS a dva roky budou mít na dodání nových souprav. Takže rok 2025 je v tomto ohledu hodně blízko,“ řekl náměstek.

Součástí dohody s Českými drahami je i nákup pěti nových vlakových souprav, které budou následně nasazeny na trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm.

Moderní trať do pěti let

„Brzy podepíšeme smlouvu na výrobu těchto souprav, které navíc budou vznikat tady v Ostravě, ve společnosti Škoda Vagonka,“ řekl po podpisu smlouvy s krajem generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. „Výhodou těchto souprav je snadná změna trakce po plánované elektrizaci tratě. Koncept push-pull bude vycházet z nových vozů vyvinutých pro německé železnice pro provoz na vysokorychlostní trati Norimberk–Mnichov.“

Podle současných plánů by elektrifikace a zdvojkolejnění tratě mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem mohly být hotové do pěti let. „Pokud vše půjde hladce, mohly by na této trati jezdit elektrifikované vlaky po dvou kolejích v roce 2024,“ řekla Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC, která stavbu chystá.