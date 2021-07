Babiš v Ostravě zjišťoval, jestli test na protilátky uznat jako bezinfekčnost

Na téma průkaznosti a účinnosti hladiny protilátek Babiš narazil při prohlídce nového elektronového mikroskopu za 18 milionů korun, díky kterému ostravské zařízení dokáže rychleji a přesněji odhalit všechny mikroorganismy a infekční patogeny, což výrazně pomáhá i při zpracování koronavirových vzorků.

„A jak vysoká hladina protilátek brání nákaze, kdy je podle vás nutné přeočkování,“ zajímal se premiér. Markéta Pomiklová, zástupkyně vedoucího oddělení virologie Centra klinických laboratoří, uvedla, že jsou různé stupnice a u každého člověka to je individuální. „Ale lze říci, že jakékoliv zjištěné množství protilátek už člověka chrání před infekcí,“ konstatovala.

Pomiklová doplnila, že rozhodně není proti očkování, ostatně právě Zdravotní ústav má studie prokazující, že například vakcína Pfizer je účinná i na další covidové mutace.



Premiéra téma zaujalo s tím, že i v jeho nejbližším okolí jsou lidé, kteří mají různé vysoké hladiny protilátek. „Rád bych se o této problematice dozvěděl něco více. Kolik test na protilátky stojí a je podle vás možné testovat plošně?“ doptával se Babiš.

Pomiklová sdělila, že základní testy přijdou na čtyři sta až šest set korun, existují však i dražší a průkaznější.

„Už jsme také v minulosti několikrát řešili, jestli neuznat testy na protilátky jako doklad o bezinfekčnosti, stejně jako je tomu u jiných testů, očkování nebo prodělání nemoci. Tak je to ostatně v Rakousku,“ poznamenal premiér.

V každém kraji očkování bez registrace

Na to reagovala přítomná hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Ale z celé Evropské unie uznává test na protilátky právě jen Rakousko. Navíc plošné testování by bylo velmi nákladné a organizačně složité,“ upozornila.

Ředitel Zdravotního ústavu Eduard Ježo poznamenal, že mnozí lidé by si testování na protilátky, zvláště pokud by mohlo sloužit k prokázání bezinfekčnosti, určitě zaplatili sami. „Určitě o tom budeme diskutovat dále,“ uzavřel Babiš.

Novinářům poté uvedl, že v každém kraji by mělo být očkovací centrum bez nutnosti registrace. „V Praze je o to obrovský zájem. A bude to pokračovat: Olympia, Vaňkovka, tady v Ostravě Karolina...,“ vyjmenoval některá obchodní centra, kde by se mělo očkovat. „Očkování je svoboda a o vakcínu Jansen je velký zájem,“ zopakoval.

Začínají kontroly nočních klubů

Svrčinova sdělila, že v současnosti případů koronavirové nákazy stále přibývá, a to zejména v Praze a na Plzeňsku. „A je to především ve věkové kategorii 19 až 29 let. Naštěstí většina jejich onemocnění jsou lehčího rázu, proto se to neprojevuje v nemocnicích,“ vysvětlila Svrčinová.

Upozornila však že o víkendu začnou kontroly hygieniků a policie v různých nočních klubech. „Začneme právě Prahou a Plzeňskem, postupně však kontroly rozšíříme i jinde. Máme totiž několik klastrů nákazy dokazujících, že se v některých těchto podnicích zákazy a opatření nedodržují.“

Svrčinova také na dotaz ČTK sdělila, že se hygienici už zaobírají návratem dětí do škol. Například při zahájení školního roku zřejmě nebude možné shromažďování školáků, jejich rodičů, ani učitelů. Žáci se budou testovat, a a to bezplatně. Pokud některý z rodičů nebude souhlasit s testováním svého potomka, a u těch od dvanácti let ani s očkováním, nebude to nejspíše znamenat nutnost dálkové výuky.

Netestovaní žáci ve škole, ale odděleně

„Zatím zvažujeme všechny možnosti a určitě o všem budu jednat s ministerstvem školství, ale jednou z variant je i to, že takoví žáci budou oddělení od ostatních, a to jak při výuce, tak i například v šatnách nebo v jídelně, aby virus nemohli přenášet dále,“ nastínila hlavní hygienička.

„Začátek září je ještě daleko, uvidíme, jak bude situace vypadat,“ zakončil premiér, který ve Zdravotním ústavu dostal plastovou maketu koronaviru a fotografii mutace delta z elektronového mikroskopu.

Ředitel Zdravotního ústavu Ježo řekl, že podle jeho informací jsou v tuzemsku takto vybavené mikroskopy jen tři. „Výhodou je kromě většího rozlišení a schopnosti zpracování čtyř vzorků najednou i to, že dokáže odhalit chemické složení vzorků nebo zpracovat kryogenní vzorky, to znamená řezy zmrazených lidských tkání,“ vysvětlil Ježo.