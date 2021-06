Lidé s dostatkem protilátek na covid by nemuseli na očkování ani testy

Změnu bude chtít koalice Spolu prosadit do novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který do Sněmovny poslala vláda kvůli chystaným covid pasům. V nich budou mít lidé QR kód s potvrzením o očkování proti covid-19, negativních testech či prodělaném onemocnění v posledních 180 dnech.

„My jsme přesvědčeni, že tam chybí ještě jedna důležitá modalita a to je vyšetření protilátek na covid-19, což je informace, že ten člověk prodělal onemocnění, ale může se to týkat osob, které prodělaly bezpříznakové onemocnění, ale přesto mají hladinu protilátek dostatečně vysokou, to znamená, že jsou po určitou dobu - tři, šest měsíců - chráněni před onemocněním,“ řekl iDNES.cz Kaňkovský.

Debata bude o dostatečné hladině protilátek a jak dlouho by člověka osvobozovala od testů

Hladina protilátek u každého člověka by se podle poslance a lékaře měřila ve zdravotnických zařízeních.

Souhlasíte, že lidé s dostatkem protilátek se nemusí očkovat, ani testovat? Ano 2060 Ne 97

„Debata bude o potřebné hladině protilátek a o období, na jak dlouho by mu to dávalo dispens od povinných testů. V Rakousku to mají na tři měsíce v tuto chvíli,“ uvedl Kaňkovský.

Bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný mu říkal, že imunologové nejsou schopni se domluvit na té hladině, současný ministr Adam Vojtěch se podle něj zatím nevyjádřil. V úterý odpoledne s ním i o tom bude jednat Anticovid tým koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

O potřebě měřit i hladinu protilátek hovořila v úterý i poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová, ale jde podle ní o natolik komplikovaný návrh, že podle komunistů není možné zákon projednávat zrychleně, jak o to usiluje vláda.

Proti zrychlenému jednání o chystaných covid pasech se vyjádřili také poslanci SPD. Není podle nich podmiňovat cestování očkování či testováním na covid-19.

Okamura: Jsou diskriminováni občané, kteří prodělají covid bezpříznakově a mají protilátky

Nápad měřit lidem hladinu protilátek na covid-19 považuje ale i šéf SPD Tomio Okamura za správný. „Je to to, co jsme už minulý týden říkali, že jsou diskriminováni občané, kteří prodělali covid bezpříznakově a mají protilátky. Je to určitě mezera, která tam je a kterou je třeba odstranit. Na druhou stranu jasně říkáme, že jsme proti zavádění covid pasu. Nepodléhejme covid panice a my si myslíme, že zavádění covid pasu je nadbytečná záležitost.“

Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví projednává v úterý zdravotní výbor Sněmovny, na programu schůze by mohl být ve středu.

„Budu navrhovat, aby to parlament schválil ve zrychleném režimu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Bylo by dobré, aby pan ministr zdravotnictví oslovil i opozici,“ vybídl ho v neděli premiér Andrej Babiš.

Zákon zkoušel předložit již bývalý ministr Petr Arenberger, než vládu opustil, ale opozice zrychlené projednávání zákona nechtěla.

Již od úterý si ale mohou občané z portálu ocko.uzis.cz stáhnout při zadání rodného čísla a čísla občanského průkazu stáhnout certifikát s OR kódem o provedeném očkování či negativním testu na covid-19.