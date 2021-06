Stát diskriminoval lidi s potvrzenými protilátkami, rozhodl soud

„Tím, že odpůrce nezahrnul laboratorní vyšetření na protilátky mezi podmínky pro vstup do některých vnitřních prostor či účast na hromadných akcích, aniž by to řádně zdůvodnil, se dopustil libovůle a diskriminace těch, kterým byly protilátky laboratorně naměřeny,“ stojí v rozhodnutí. Odpůrcem je v řízení před NSS ministerstvo zdravotnictví.

Podmínky se týkaly přístupu do některých vnitřních prostor, třeba restaurací, a účasti na kulturních a sportovních akcích.

Na soud se obrátil lékař v Brna, který v minulosti nebyl ani pozitivně testovaný na covid-19, ani očkovaný. Měl však protilátky třídy IgG, což prokázala certifikovaná laboratoř.

Muž poukazoval na podle něj nezákonnou diskriminaci a na to, že ministerstvo řádně nezdůvodnilo rozdílné zacházení s různými skupinami lidí, kteří jsou teoreticky odolní vůči onemocnění covidem-19. Soud dal lékaři zapravdu.