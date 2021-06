Soud odmítl už 17 epidemických opatření. Celkově ale vyhráváme, řekl Vojtěch

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Statisticky není to tak, že by většinu sporů ministerstvo prohrálo,“ uvedl Vojtěch. Ministr také řekl, že zadal vnitřní prověrku, která by měla ukázat, kdo konkrétně na ministerstvu o opatřeních rozhodoval a jak se posuzovala i z hlediska zákonnosti.

„Na základě toho budu moci vyhodnotit reálnou odpovědnost za přípravu těch daných mimořádných opatření,“ podotkl.

Na zákonnost vydávaných restrikcí se Vojtěcha ptaly Karla Maříková a Věra Kovářová. Ministr uvedl, že soudy nyní rozhodují přísněji než v minulosti. Jako příklad uvedl rozdílné verdikty týkající se pravomoci ministerstva zavírat školy.

Kovářová řekla, že podle dostupných informací hrozí žaloby o odškodnění za nezákonná opatření za několik miliard korun. Vojtěch řád částky potvrdil, aktuální přehled neměl. Podle ministra není možné, aby stát uhradil vše, co je požadováno, měly by podle něho rozhodovat soudy.