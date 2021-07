Soud zrušil respirátory v budovách i MHD. Ministerstvo má tři dny na opravu

Aktuální opatření o nošení respirátorů uvnitř není dost odůvodněné, Nejvyšší správní soud ho proto zrušil. Uvedl to v tiskové zprávě. Zásah ale vstoupí v platnost až za tři dny, ministerstvo tak má čas reagovat. Příště by tomu tak být nemuselo - soud varoval, že příště už by mohl opatření zrušit bez odkladu. Resort totiž podle něj „systematicky ignoruje" jeho rozhodnutí.