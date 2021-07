V srpnu bude delta dominantní i v Česku, předpovídá šéf české WHO

Minulý týden WHO varovala před rušením proticovidových opatření. Jednou ze zemí, která oznámila, že bude rozvolňovat svá opatření, je Velká Británie. Myslíte si, že je to dobrý nápad?

Velká Británie čelila velké kritice jak ze strany občanů, tak i od odborné společnosti, že se chová lehkomyslně. A myslím, že to vyvolává velké obavy z kontroly pandemie, i přes to, že Velká Británie má vysokou proočkovanost. Vidíme, že její čísla rostou velmi rychle. Nesmíme zapomenout na to, že koronavirus se šíří exponenciálně, což znamená, že na začátku, kdy jsou čísla nízká, je nárůst velmi malý, ale brzy se začnou čísla zdvojnásobovat a začnou růst vertikálně nahoru.

Myslím, že ten vlak, kdy bylo možné covid eliminovat, odjel už bohužel velmi dávno. Srđan Matić šéf české pobočky WHO