Jídelníček pro seniory. Přidejte živočišné tuky i bobulové ovoce

Nutriční potřeby, tedy doporučené výživové dávky energie, živin a dalších látek, se u seniorů liší od těch u lidí v produktivním věku, kteří o své starší blízké často pečují. Proto je k jejich jídelníčku potřeba přistupovat odlišně.

„Důležité je všímat si, že organizmus seniorů prochází fyziologickými změnami – ty mohou vést k nedostatečnému příjmu stravy jak z hlediska kvality, tak i kvantity,“ říká lékařka Tamara Starnovská, odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče.

Vinou nevhodného stravování se zhoršuje zdravotní stav, zejména trpí imunita, ubývají svaly, tím se snižuje hybnost a narušena je i schopnost o sebe pečovat. Strava by měla být chutná a lákavá na pohled, aby podporovala chuť k jídlu, kterou starší lidé mají mnohdy menší.

„Rozvržení jídel během dne se sice řídí individuálními potřebami, nicméně jejich konzumace by měla být pravidelná, aby mohl organizmus optimálně využít poskytnuté živiny. Například denní dávku bílkovin je výhodné rozdělit do tří porcí,“ upřesňuje Starnovská.

Ve výběru pokrmů a surovin se senioři nemusí příliš omezovat. Jejich strava musí respektovat dietetické požadavky a přihlížet k aktuálnímu zdravotnímu stavu, ale dietní omezení je vždy třeba zvážit s ohledem na riziko nedostatečné výživy. Kolik by tedy senioři měli mít z jídla energie a živin?

Energie

Potřeba energie získaná z potravy může klesat v souvislosti se snížením fyzické aktivity, ale jen v případě zdravých lidí. Doporučená výše energetického příjmu lidí starších 60 let se pohybuje v rozmezí od 8 000 do 8 400 kJ. Pro srovnání, u lidí ve středním věku je to 9 200 až 15 000 kJ.

Měli byste vědět Množství živin, vitaminů a minerálních látek ve stravě starších lidí by mělo být přizpůsobeno vyšší potřebě, horšímu vstřebávání i využití. Pokud tomu tak není, dochází k malnutrici (podvýživa ve smyslu špatného složení potravy), s níž se potýká zhruba 50 % seniorů.



Bílkoviny

Využití bílkovin je s přibývajícím věkem nižší, navíc na jejich příjem klade zvýšené nároky větší nemocnost. Strava seniorů by proto měla obsahovat nejen jejich dostatečné množství, ale zároveň by to měly být bílkoviny kvalitní, to znamená živočišné. V této věkové kategorii se proto výrazně mění obvyklý poměr zastoupení živočišných a rostlinných bílkovin ve prospěch živočišných, na minimálně 70:30. Jejich stravitelnost by měla být co nejsnadnější – v tomto směru je výhodná tepelná úprava jako dušení nebo vaření, nejhůře stravitelná jsou jídla připravovaná smažením.

Vitaminy

Zhoršené vstřebávání způsobuje častý nedostatek vitaminů, jejichž potřeba je naopak vyšší. Ve stravě by se proto mělo množství vitaminů lehce zvyšovat. Důležitý je zejména příjem antioxidantů (vitaminy E, C, betakaroten), kyseliny listové, vitaminů D a B12. Dostatečné množství většiny těchto látek zajistí v běžné stravě pouze pravidelná konzumace ovoce a zeleniny, zejména bobulového ovoce (alespoň plná hrst denně), listových salátů (všechny možné druhy), papriky, mrkve, kapusty, brokolice, hrášku.

Minerální látky

Pro doplnění železa, zinku a vápníku je vhodné zařadit do jídelníčku každý den mléčné výrobky, maso, ryby, játra nebo vejce a do pitného režimu přírodní minerální vody.